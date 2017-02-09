Венгер: «Харт? У „Арсенала“ есть три вратаря мирового уровня»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Харт Джо, Венгер Арсен
Сегодня, 20:37 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что его клуб не входит в число претендентов на вратаря Джо Харта, который принадлежит «Манчестер Сити» и играет в аренде за «Торино».
«У меня есть три вратаря мирового уровня. И я очень ими доволен. Не понимаю, почему мы должны интересоваться другими вратарями».
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