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Венгер: «Харт? У „Арсенала“ есть три вратаря мирового уровня»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Харт Джо, Венгер Арсен
Сегодня, 20:37 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что его клуб не входит в число претендентов на вратаря Джо Харта, который принадлежит «Манчестер Сити» и играет в аренде за «Торино».

«У меня есть три вратаря мирового уровня. И я очень ими доволен. Не понимаю, почему мы должны интересоваться другими вратарями».

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