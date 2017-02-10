Наингголан: «Я ненавижу „Ювентус“»
Сегодня, 00:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан отметил, что никогда бы не перешел в «Ювентус», несмотря на слухи, которые были пару лет назад.
«Я всегда против „Ювентуса“. Я ненавидел „Ювентус“ всегда. Я ненавижу этот клуб, потому что он всегда побеждает благодаря пенальти или штрафным. Я перешел в „Рому“, чтобы побеждать „Ювентус“, которому всегда помогают. Если не выиграем Скудетто, то победим в Кубке Италии. Я уверен».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
И вот тогда,дрожа от избытка эмоций,ничего не видя вокруг,ни фига не соображая,иди на штурм скудетто.
Удачи.
Но не надо так откровенно ненавидеть соперников...
Я например ненавижу Зенит и ЦСКА и Спартак(менее всех, но за две красные против Ростова вы тут)- за их кабинетность, и могу много что сказать об этих...
но я же не есть игрок клуба конкурента или звезда лиги)))
https://www.youtube.com/watch?v=SFHDVmJoXQ4