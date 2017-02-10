Рейтинг@Mail.ru

Наингголан: «Я ненавижу „Ювентус“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Рома, Наингголан Раджа
Сегодня, 00:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан отметил, что никогда бы не перешел в «Ювентус», несмотря на слухи, которые были пару лет назад.

«Я всегда против „Ювентуса“. Я ненавидел „Ювентус“ всегда. Я ненавижу этот клуб, потому что он всегда побеждает благодаря пенальти или штрафным. Я перешел в „Рому“, чтобы побеждать „Ювентус“, которому всегда помогают. Если не выиграем Скудетто, то победим в Кубке Италии. Я уверен».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:12
ответ пользователю pinturicchio86 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:08
ответ пользователю Заратустра (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:07
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 01:06
ответ пользователю Заратустра (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:04
ответ пользователю Заратустра (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:03
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 01:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:01
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 01:00
ответ пользователю Farnese (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:57
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 00:57
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:54
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:50
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:46
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 00:44
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:38
ответ пользователю marvel777 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:37
Показать
Немного троллинга
  6
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:34 Куртуа: «Неучастие в еврокубках не даёт „Челси“ преимуществ» 9
19:56 Ибрагимович: «Уверен, что МЮ возьмёт хотя бы один трофей» 18
16:34 Руни: «Знаем, что победить в Премьер-Лиге будет проблематично» 27
16:25 Элканн: «Невероятно, какие в „Интере“ неудачники» 51
16:03 Венгер: «„Арсеналу“ не нужен Харт» 9
15:44 Кальехон: «Марадона пообещал поддержать „Наполи“ на „Сантьяго Бернабеу“» 13
15:17 Де Хеа: «На тему „Реала“ я говорить не буду» 21
15:07 УЕФА хочет, чтобы 16 европейских сборных были разведены по разным группам на ЧМ-2026 34
14:09 Марадона: «Сампаоли - лучший аргентинский тренер» 25
13:27 Хёнесс: «Коста пытается выбить себе зарплату побольше. В „Баварии“ это не пройдёт» 29
все материалы по этой теме
Турниры