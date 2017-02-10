Наингголан: «Я ненавижу „Ювентус“»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан отметил, что никогда бы не перешел в «Ювентус», несмотря на слухи, которые были пару лет назад.

«Я всегда против „Ювентуса“. Я ненавидел „Ювентус“ всегда. Я ненавижу этот клуб, потому что он всегда побеждает благодаря пенальти или штрафным. Я перешел в „Рому“, чтобы побеждать „Ювентус“, которому всегда помогают. Если не выиграем Скудетто, то победим в Кубке Италии. Я уверен».