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Семак: «Лимит на легионеров убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Уфа, Семак Сергей
Сегодня, 01:08 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о действующем в российском чемпионате лимите на легионеров:

«К сожалению, на моей памяти много таких примеров, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались всё ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.

Могут ли лимит на легионеров и потолок зарплат хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем? Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты».

Ранее болгарский полузащитник ЦСКА Георги Миланов заявил, что иностранцам в РФПЛ приходится тяжело при таком лимите на легионеров.

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