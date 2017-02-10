«Атлетико» и «Севилья» интересуются форвардом «Палермо» Несторовски

Нападающий «Палермо» и сборной Македонии Илия Несторовски оказался в сфере интересов «Севильи» и мадридского «Атлетико».

Контракт 26-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2019 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету Несторовски 9 забитых мячей и 3 голевых передачи за 23 матча, в то время как его команда с 14 очками находится в зоне вылета на 18-й строчке турнирной таблицы.

Напомним, «Севилья» также интересовалась нападающим «Дженоа» Джованни Симеоне.