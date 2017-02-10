«Атлетико» и «Севилья» интересуются форвардом «Палермо» Несторовски
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Севилья, Палермо, Несторовски Илия
Сегодня, 01:28 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Палермо» и сборной Македонии Илия Несторовски оказался в сфере интересов «Севильи» и мадридского «Атлетико».
Контракт 26-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2019 года.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету Несторовски 9 забитых мячей и 3 голевых передачи за 23 матча, в то время как его команда с 14 очками находится в зоне вылета на 18-й строчке турнирной таблицы.
Напомним, «Севилья» также интересовалась нападающим «Дженоа» Джованни Симеоне.
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