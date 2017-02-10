Рейтинг@Mail.ru

«Атлетико» и «Севилья» интересуются форвардом «Палермо» Несторовски

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Севилья, Палермо, Несторовски Илия
Сегодня, 01:28 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Палермо» и сборной Македонии Илия Несторовски оказался в сфере интересов «Севильи» и мадридского «Атлетико».

Контракт 26-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2019 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету Несторовски 9 забитых мячей и 3 голевых передачи за 23 матча, в то время как его команда с 14 очками находится в зоне вылета на 18-й строчке турнирной таблицы.

Напомним, «Севилья» также интересовалась нападающим «Дженоа» Джованни Симеоне.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:55 Пюэль: «Вероятность подписания Касереса „Саутгемптоном“ велика» 0
Вчера
20:48 Слухи Энрике заблокировал переход Турана в Китай 53
20:37 Венгер: «Харт? У „Арсенала“ есть три вратаря мирового уровня» 6
19:51 Перес: «Де Хеа? До конца сезона „Реал“ переговоры не ведёт» 3
13:13 Слухи Перес обсудит с президентом «Торино» возможный переход Белотти в «Реал» 35
11:05 Слухи «Интер» претендует на Агуэро, «Ман Сити» оценил игрока в 93 млн евро 34
08:12 Слухи «Арсенал» готов выложить 85 млн фунтов за Гризманна 52
06:12 Слухи «Челси» заинтересовался Канселу 0
08 февраля 2017
20:36 Слухи Клуб из Южной Кореи предлагает Дрогба 2.5 млн евро в год 8
17:35 Слухи «Реал» присматривается к Джеко 10
все материалы по этой теме
Турниры