Лучший бомбардир «Эйбара» Энрих продлил контракт с клубом

Нападающий «Эйбара» Серхио Энрих подписал новое соглашение с испанской командой до лета 2019 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании на счету 26-летнего форварда 8 забитых мячей и 4 голевых паса за 21 матч. Его команда на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Примеры.

В матче 21-го тура испанского чемпионата Энрих отличился дублем в ворота «Валенсии» (4:0).