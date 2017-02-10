Рейтинг@Mail.ru

Лучший бомбардир «Эйбара» Энрих продлил контракт с клубом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Эйбар, Энрих Серхио
Сегодня, 04:23 | Источник: ФК "Эйбар" | Фото: Твиттер ФК "Эйбар" | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Эйбара» Серхио Энрих подписал новое соглашение с испанской командой до лета 2019 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании на счету 26-летнего форварда 8 забитых мячей и 4 голевых паса за 21 матч. Его команда на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Примеры.

В матче 21-го тура испанского чемпионата Энрих отличился дублем в ворота «Валенсии» (4:0).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:34, редактировал Сегодня 05:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
21:27 Официально Брант продлил контракт с «Вест Бромвичем» 1
18:41 Лукаку продлит контракт с «Эвертоном» 3
13:56 Официально «Атлетик» продлил контракт с Йераем, у которого в декабре был обнаружен рак 6
11:13 Слухи «Ливерпуль» и Лаллана обсуждают новый четырёхлетний контракт 9
09:16 Слухи Руководство МЮ намерено продлить сотрудничество с Моуриньо ещё на год 24
08 февраля 2017
18:19 Официально «РБ Лейпциг» продлил контракт с Форсбергом 3
07 февраля 2017
23:02 Официально Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» 1
19:52 Слухи «Интер» планирует продлить контракт с Меделем 1
06 февраля 2017
21:02 Адриано будет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год, а не 4.5 млн 77
05 февраля 2017
18:32 Игорь Денисов заключил полноценный контракт с «Локомотивом» 87
все материалы по этой теме
Турниры