Лучший бомбардир «Эйбара» Энрих продлил контракт с клубом
Сегодня, 04:23 | Источник: ФК "Эйбар" | Фото: Твиттер ФК "Эйбар" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Эйбара» Серхио Энрих подписал новое соглашение с испанской командой до лета 2019 года.
В текущем сезоне чемпионата Испании на счету 26-летнего форварда 8 забитых мячей и 4 голевых паса за 21 матч. Его команда на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Примеры.
В матче 21-го тура испанского чемпионата Энрих отличился дублем в ворота «Валенсии» (4:0).
✍️ Sergi Enrich renueva por SD Eibar hasta 2019
🎉 Zorionak! Felicitats!
➡️ https://t.co/5tsBkDSRRX pic.twitter.com/cL84BoKpDv
— SD Eibar (@SDEibar) 9 февраля 2017 г.
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