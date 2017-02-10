Рейтинг@Mail.ru

Геркус: «Хорошо, что Миранчук одумался»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Миранчук Алексей
Сегодня, 06:19 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отзыв заявления полузащитника Алексея Миранчука об уходе из клуба:

«Это было вполне ожидаемо. Я надеялся, что голос разума возобладает. После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации, по нашим оценкам, стали бы плачевными. В первую очередь, для Алексея. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать. В клубе к Миранчуку очень хорошее отношение, позитивное. Никто не забывал, что он наш воспитанник.

Видимо, он подал это заявление в сердцах. Хорошо, что Алексей одумался и решил этого не делать. Могу только приветствовать такой шаг.

Имеющиеся на сегодня варианты трансфера не подходят либо нам, либо игроку. У нас нет предложений, которыми довольны обе стороны. Если таковые возникнут, переход может состояться. Насколько могу судить, сторона игрока считает вариант с „Рубином“ предпочтительным. Оно действительно устроило футболиста, но не нас. С „Зенитом“ и „Краснодаром“ все было наоборот».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:30
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:08 Боков: «Возможно, переименование „Терека“ в „Ахмат“ – правильный шаг» 6
00:52 Черчесов: «Говорили с Мутко о том, что сборная должна играть не только в Москве» 1
Вчера
16:16 Ещенко: «После прихода в „Спартак“ меня узнают - по-настоящему народная команда» 37
12:04 Игнатьев: «Чанов был очень хорошим человеком и замечательным футболистом» 44
11:43 Канунников: «Что хуже — „Спартак“ или ЦСКА? Меня ведь сожрут!» 85
10:51 Кержаков: «Пойдёт ли „Зенит“ за Дзюбой? Не знаю» 62
10:02 Шалимов: «Тренерский штаб „Краснодара“ уже знает о „Фенербахче“ всё» 38
09:49 Кержаков: «Луческу досконально изучает всё, любые детали игры» 35
08:48 Чугайнов: «Потеря Самедова даже близко невосполнима для „Локомотива“» 17
07:59 Рейнгольд: «Мне очевидно, что игру „Спартака“ выстроил Каррера, а не Аленичев или Карпин» 17
все материалы по этой теме
Турниры