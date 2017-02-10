Геркус: «Хорошо, что Миранчук одумался»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отзыв заявления полузащитника Алексея Миранчука об уходе из клуба:

«Это было вполне ожидаемо. Я надеялся, что голос разума возобладает. После разрыва контракта по инициативе футболиста перспективы развития ситуации, по нашим оценкам, стали бы плачевными. В первую очередь, для Алексея. Правила прекращения договора с клубом четко оговорены его текстом, и расторжение по заявлению футболиста там не обозначено. Клуб свои обязательства выполнял и продолжит это делать. В клубе к Миранчуку очень хорошее отношение, позитивное. Никто не забывал, что он наш воспитанник.

Видимо, он подал это заявление в сердцах. Хорошо, что Алексей одумался и решил этого не делать. Могу только приветствовать такой шаг.

Имеющиеся на сегодня варианты трансфера не подходят либо нам, либо игроку. У нас нет предложений, которыми довольны обе стороны. Если таковые возникнут, переход может состояться. Насколько могу судить, сторона игрока считает вариант с „Рубином“ предпочтительным. Оно действительно устроило футболиста, но не нас. С „Зенитом“ и „Краснодаром“ все было наоборот».