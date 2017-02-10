Рейтинг@Mail.ru

Подберёзкин: «В матче против „Фенербахче“ у нас будет запредельная самоотдача»

Матч: КраснодарКраснодар-:-ФенербахчеФенербахче
Начало матча: 16.02.2017, 19:00
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: игроки, Подберёзкин Вячеслав
Сегодня, 06:54 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин после контрольной игры против «Марбельи» (0:4) отметил, что команда серьезно настроена на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче»:

«Первый тайм получился не особо выразительным. Мало моментов создали, возможно, соперник хорошо сыграл в обороне. Во втором тайме получилось больше, забили четыре гола.

Касаемо итогов сборов, хорошо поработали, хотя было не так много времени. Думаю, мы выполнили все, что планировал тренер, поэтому сборы были удачные. Они помогут нам во всех официальных турнирах.

Настрой на матч с „Фенербахче“? Боевой! В прошлом сезоне на этой же стадии турнира противостояли „Спарте“ и выглядели не лучшим образом. Мы сделали выводы над ошибками и будем играть по-другому. У нас будет запредельная самоотдача, тем более, что первый матч проведем на своем стадионе. Дадим бой при заполненных трибунах».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:40 Чалов: «У меня есть мечта уехать в топ-чемпионат Европы» 9
Вчера
18:56 Дмитрий Кудряшов может войти в тренерский штаб «Анжи» 2
17:38 Шпинев: «Миранчук отрабатывает свой контракт» 8
17:20 Тульский «Арсенал» отзаявил 7 футболистов 8
17:06 Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива» 57
Александр Чистяков
Сколько шагать спартаковцам ради чемпионства?
В «Спартаке» не говорят о чемпионстве, но дают обещания. Боккетти двинет пешком в Италию, Таски – в Германию, а Каррера заставит всех остальных. Сколько же им топать?
Комментариев: 13
07:46 Кержаков: «Основа „Зенита“ или € 50 млн в год в Китае? Конечно, первое» 84
08 февраля 2017
22:56 Таски: «Не ушел из „Спартака“, потому что рассчитываю в этом сезоне стать чемпионом» 49
20:03 Семин: «Миранчук и Шкулетич едут на третий сбор „Локомотива“» 8
Станислав Горин
В Россию с любовью
Крестник Гинера готов вернуться в ЦСКА по первому зову, но не только Вагнер Лав или Иванович заглядывали в гости во второй раз. «Соккер.ру» предается воспоминаниям.
Комментариев: 9
все материалы по этой теме
Турниры