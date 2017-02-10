Чалов: «Я готов к конкуренции с Оланаре и Витиньо»
Юный нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что готов бороться за место в основе «армейцев». Также игрок порассуждал о своем будущем.
«Я буду стараться попасть в состав и биться за место в основе. Если так получится, что придется покинуть команду ради получения игровой практики, то в любом случае не хотел бы уходить в клуб ФНЛ. Рассматривал бы предложения из РФПЛ или Европы. Думаю, что я готов к конкуренции с Витиньо и Оланаре. Уверен, что она пойдет мне только на пользу. Тем более, когда рядом такие мастера.
В будущем хотелось бы поиграть в топовом европейском чемпионате. Чего скрывать, это мечта любого мальчишки, который занимается футболом. Мне нравится любой турнир из большой пятерки: Англия, Германия, Италия, Испания и Франция. И тут даже не важен будет клуб, главное поиграть в таком чемпионате.
Китай? Я бы не поехал играть в Китай, даже думать об этом не хочу. Футбол всегда будет для меня на первом месте. Хотя не исключаю варианта, что после приглашения многих звезд, уровень турнира заметно вырастет».
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ПыСы. Давай Федя) Все в твоих ногах.
Ты свои риторические вопросы мне тогда не задавай.Философствуй с Суеверным)))А то как-то не по-мужски поступаешь,аж немного стыдно за тебя((
Чтобы задавать вопросы и получить ответ для начала убери меня с игнора,а то получается,что ты крикнул из-за угла и убежал((