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Промес: «Бразильцы „Спартака“, наверное, сумасшедшие»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 11:41 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от сборов команды в Испании.

«По вечерам наши бразильцы собираются в холле отеля и смотрят футбол. Они, наверное, сумасшедшие. И, похоже, от работы совсем не устают. (Улыбается.) Как после двухразовых тренировок у них еще остаются силы на что-то?! После ужина успеваю лишь дойти до кровати и пообщаться с родными по телефону. А как только часы показывают одиннадцать, отключаюсь.

Здесь занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах. Но лишь немного. Самое сложное — это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу „побурчать“ перед тренировкой: „Ну вот, опять бег...“ А мне все игроки говорят: „Квинси, грех жаловаться: тебе все так легко дается!..“ Но нет, на самом деле это нелегко. Не думайте, что все так просто. Это кропотливый труд. Вообще я, можно сказать, годами выстраивал для себя особую систему подготовки. Ведь бегаю с детства. Постоянно выкладываюсь, и усилия не пропадают даром. Сейчас пока еще чувствую усталость в ногах. Но с каждым днем сборов нагрузки переносятся легче, мышцы постепенно привыкают».

Сегодня «красно-белые» проведут контрольный матч с хорватским «Осиеком». 

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