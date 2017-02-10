Клайн: «Верю, что „Ливерпуль“ войдет в топ-4»
Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн считает, что его команде еще по силам вклиниться в зону Лиги чемпионов, несмотря на полосу неудач. После 24-х туров АПЛ «красные» идут пятыми, на одно очко отставая от «Арсенала».
«На этой неделе мы поработали над многими вещами. Это и домашние заготовки, и командные взаимодействия при игре в обороне, и позиционные перемещения при атаках. Впереди еще 14 матчей. Я до сих пор считаю, что у нас хватает качества, чтобы попасть в топ-4 по итогам сезона.
Не думаю, что „Ливерпуль“ может использовать усталость в качестве оправдания. Другие команды сыграли столько же матчей. Мы просто не показываем тот уровень, который демонстрировали ранее в этом сезоне.
Во многих матчах соперники закрывались, и нам становилось трудно им забить. Они играют в контратакующий футбол, разрушая наши сильные стороны.
Мы продолжаем верить в себя и в нашего тренера».
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Арсенал должен замкнуть эту четверку!
Гы-гы
Они похуже остальных.
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Арсенал
Ливерпуль
Ман Юнайтед
КАКИЕ 2 КОМАНДЫ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ ЭТОЙ 6-КИ ???
Я Б УБРАЛ АРСЕНАЛ И ТОТЕНХЕМ
ГЫ-ГЫ-ГЫ