Анчелотти: «На победу в Лиге чемпионов претендуют 7 команд»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти очертил список претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«На победу в ЛЧ будут претендовать 7 команд. Это „Реал“, „Бавария“, „Барселона“, „Ювентус“, „Атлетико“, ПСЖ и „Манчестер Сити“».

Напомним, что в 1/8 финала команда Анчелотти сразится с «Арсеналом».