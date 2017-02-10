Анчелотти: «На победу в Лиге чемпионов претендуют 7 команд»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Реал, Барселона, Ювентус, Атлетико М, Манчестер Сити, ПСЖ, Анчелотти Карло
Сегодня, 15:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти очертил список претендентов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«На победу в ЛЧ будут претендовать 7 команд. Это „Реал“, „Бавария“, „Барселона“, „Ювентус“, „Атлетико“, ПСЖ и „Манчестер Сити“».
Напомним, что в 1/8 финала команда Анчелотти сразится с «Арсеналом».
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