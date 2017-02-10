ЦСКА сыграет с «Русенборгом» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Сегодня, 16:01 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Единственный представитель от России ЦСКА на этой стадии сразится с норвежским «Русенборгом». В четвертьфинале победитель этой пары сыграет с победителем дуэли ПСВ - «Бенфика». Каждый раунд плей-офф состоит из одного матча.
Матчи 1/8 финала будут сыграны 21/22 февраля, 1/4 финала - 7/8 марта.
Жеребьевка 1/8 финала турнира:
ЦСКА — «Русенборг»
«Атлетико» — «Севилья»
«Барселона» — «Боруссия» Д
«Аякс» — «Динамо» К
«Монако» — «Реал»
«Зальцбург» — ПСЖ
ПСВ – «Бенфика»
«Порту» — «Вииторул».
1/4 финала
«Монако»/«Реал» — «Аякс»/«Динамо» К
ЦСКА/«Русенборг» — ПСВ/«Бенфика»
«Барселона»/«Боруссия» Д — «Порту»/«Вииторул»
«Зальцбург»/ПСЖ — «Атлетико»/«Севилья».
Другие материалы по теме:
30 января 2017
27 января 2017
26 января 2017
23 декабря 2016
12 декабря 2016
Станислав Горин
«Соккер.ру» помогает выбрать лидеров в парах ЛЧ – говорим о козырях и состоянии «Реала», «Баварии», «Барселоны» и всех остальных с невезучим «Арсеналом» включительно!
Вадим Багров
Узнаем, с кем сыграют ваши любимые гранды в ЛЧ! И кто будет противостоять «Зениту», «Ростову» и «Краснодару» в ЛЕ? «Соккер.ру» готов к судьбоносным жеребьевкам.
09 декабря 2016
01 декабря 2016
22 сентября 2016
26 августа 2016
Александр Чистяков
Вслед за ЦСКА и «Ростовом» узнали своих соперников по еврокубковой осени «Зенит» и «Краснодар». «Соккер.ру» проводит экспресс-анализ групп, в которые угодили команды Кононова и Луческу: питерцам традиционно повезло со жребием, «быкам» придется нелегко.
Или войдите через