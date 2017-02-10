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ЦСКА сыграет с «Русенборгом» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Соккер.Ру // Жеребьевки, ЦСКА (мол), ЦСКА
Сегодня, 16:01 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Единственный представитель от России ЦСКА на этой стадии сразится с норвежским «Русенборгом». В четвертьфинале победитель этой пары сыграет с победителем дуэли ПСВ - «Бенфика». Каждый раунд плей-офф состоит из одного матча.

Матчи 1/8 финала будут сыграны 21/22 февраля, 1/4 финала - 7/8 марта.

Жеребьевка 1/8 финала турнира: 

ЦСКА — «Русенборг»
«Атлетико» — «Севилья»
«Барселона» — «Боруссия» Д
«Аякс» — «Динамо» К
«Монако» — «Реал»
«Зальцбург» — ПСЖ
ПСВ – «Бенфика»
«Порту» — «Вииторул».

1/4 финала

«Монако»/«Реал» — «Аякс»/«Динамо» К
ЦСКА/«Русенборг» — ПСВ/«Бенфика»
«Барселона»/«Боруссия» Д — «Порту»/«Вииторул»
«Зальцбург»/ПСЖ — «Атлетико»/«Севилья».

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