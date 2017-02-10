«Локомотив» в Испании проведёт четыре матча
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Локомотив М, Бэйцзин Гоань, Хебей ЧФ, Стремсгодсет
Сегодня, 18:46 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Сергей Иванов
«Локомотив» определился с соперниками по третьему сбору, который команда проведет в Испании. 14 февраля москвичи сыграют с местным «Реалом Баломпедика Линенсе», 18 февраля «Локомотив» сыграет два матча против китайских команд: «Бэйцзин Гоань» и «Хебей Форчун», а 22 февраля – против норвежского «Стремсгодсета».
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