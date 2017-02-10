Дисквалификация Перишича сокращена, наказание Икарди оставлено в силе

Руководство Серии А лишь отчасти удовлетворило протест «Интера», который обжаловал двухматчевые дисквалификации Ивана Перишича и Мауро Икарди после игры с «Ювентусом» (0:1). Отстранение Перишича сокращено до одной игры, а наказание Икарди оставлено в силе. Оба игрока должны также заплатить штраф в размере 10 тысяч евро.