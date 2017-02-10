«Ливерпуль» запретил журналистам The Sun посещать «Энфилд»

«Ливерпуль» запретил доступ на стадион «Энфилд» для журналистов британского издания The Sun. Корреспонденты газеты не смогут посещать домашние матчи и пресс-конференции на «Энфилде» по решению клуба, их аккредитации будут отозваны. Такое решение принято на основании итогов расследования, которое продолжалось 28 лет.

Предметом спора стала статья в The Sun под названием «Истина». Она вышла в 1989 году и была посвящена трагедии Хиллсборо. Газета написала, что болельщики «Ливерпуля» нападали в день гибели 96 человек на полицейских и обворовывали трупы погибших. Клуб и семьи пострадавших инициировали расследование, которое выяснило, что болельщики «красных» непричастны к этому. The Sun выразила сожаление по поводу этой статьи и запрета на аккредитацию.