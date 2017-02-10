«Бордо» - ПСЖ: стартовые составы
Сегодня, 21:58 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Бордо» и ПСЖ на матч 25-го тура чемпионата Франции.
«Бордо»: Каррассо, Паллуа, Сабали, Гайич, Йованович, Плашил, Тулалан, Санкаре, Менез, Ролан, Мальком.
Запас: Приор, Контенто, Арамбарри, Камано, Пелленар, Вада, Лаборде.
ПСЖ: Трапп, Менье, Курзава, Маркиньос, Кимпембе, Мотта, Ди Мария, Верратти, Моура, Рабьо, Кавани.
Запас: Ареола, Матюиди, Максвелл, Орье, Бен Арфа, Дракслер, Нкунку.
В последнем матче ПСЖ обыграл «Лилль».
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