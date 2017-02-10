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«Бордо» - ПСЖ: стартовые составы

Матч: БордоБордо-:-ПСЖПСЖ
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:58 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Бордо» и ПСЖ на матч 25-го тура чемпионата Франции.

«Бордо»: Каррассо, Паллуа, Сабали, Гайич, Йованович, Плашил, Тулалан, Санкаре, Менез, Ролан, Мальком.
Запас: Приор, Контенто, Арамбарри, Камано, Пелленар, Вада, Лаборде.

ПСЖ: Трапп, Менье, Курзава, Маркиньос, Кимпембе, Мотта, Ди Мария, Верратти, Моура, Рабьо, Кавани.
Запас: Ареола, Матюиди, Максвелл, Орье, Бен Арфа, Дракслер, Нкунку.

В последнем матче ПСЖ обыграл «Лилль».

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