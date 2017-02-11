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Прядкин: «Опасения вызывает готовность стадионов в Томске, Уфе, Самаре»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Прядкин Сергей
Сегодня, 00:01 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу готовности стадионов клубов ко второй части сезона.

«На следующей неделе несколько проверочных групп разъедутся по регионам и проверят, в какой стадии находятся состояния полей. Опасения вызывают стадионы в тех регионах, которые находятся в достаточно холодном климате – это арены в Томске, Самаре, Уфе, к ним будет более пристальное внимание.

Стадионы с искусственными полями вызывают меньше озабоченности, особенно если вовремя включен обогрев, там особых нареканий быть не должно. Будем стараться создать для болельщиков максимально комфортные условия в холодное время. Например, будет раздаваться бесплатный горячий чай.

Погода преподнесла много сюрпризов в этом сезоне. Ожидали, что декабрь будет более теплый, посмотрим, что будет в феврале и начале марта».

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