Прядкин: «Опасения вызывает готовность стадионов в Томске, Уфе, Самаре»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу готовности стадионов клубов ко второй части сезона.

«На следующей неделе несколько проверочных групп разъедутся по регионам и проверят, в какой стадии находятся состояния полей. Опасения вызывают стадионы в тех регионах, которые находятся в достаточно холодном климате – это арены в Томске, Самаре, Уфе, к ним будет более пристальное внимание.

Стадионы с искусственными полями вызывают меньше озабоченности, особенно если вовремя включен обогрев, там особых нареканий быть не должно. Будем стараться создать для болельщиков максимально комфортные условия в холодное время. Например, будет раздаваться бесплатный горячий чай.

Погода преподнесла много сюрпризов в этом сезоне. Ожидали, что декабрь будет более теплый, посмотрим, что будет в феврале и начале марта».