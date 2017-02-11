Уорбертон покинул пост главного тренера «Рейнджерс»
Сегодня, 00:45 | Источник: ФК "Рейнджерс" | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Рейнджерс» Марк Уорбертон покинул свой пост по собственному желанию вместе с двумя помощниками. Специалист подал прошение об отставке без компенсации, что было принято руководством клуба. Временно «Рейнджерс» возглавил наставник молодежной команды Грэм Марти.
«Рейнджерс» в чемпионате Шотландии делит второе и третье место с «Абердином», отставая на 27 очков от «Селтика».
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