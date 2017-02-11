Уорбертон покинул пост главного тренера «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Марк Уорбертон покинул свой пост по собственному желанию вместе с двумя помощниками. Специалист подал прошение об отставке без компенсации, что было принято руководством клуба. Временно «Рейнджерс» возглавил наставник молодежной команды Грэм Марти.

«Рейнджерс» в чемпионате Шотландии делит второе и третье место с «Абердином», отставая на 27 очков от «Селтика».