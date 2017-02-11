Барбоза: «Отъезд Виллаш-Боаша в Китай показывает его футбольную ориентацию»
Сегодня, 09:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал тот факт, что бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отправился покорять Китай.
«Это показывает его ориентацию. Он думает не о работе в топ-клубе, а о том, как обеспечить себя финансово. Виллаш-Боаш в „Порту“ и нынешний – два разных человека.
Почему с „Порту“ он выиграл чемпионат, Кубок и Лигу Европы? Там Виллаш-Боаша окружали опытные люди. Которых ему очень не хватало в „Челси“, „Тоттенхэме“, „Зените“. Переоценил он свои силы. В Петербурге вообще выглядел потерянным, явно не в своей тарелке. Вел себя странно, без конца жаловался. По-моему, так и не понял, куда попал. Я не только о клубе, но и о городе».
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Во-вторых, у России есть преимущество. Это игра в еврокубках. То бишь хоть как-то, но будешь на слуху.
Бубнов и этого не знает,скорее всего деградация все таки есть.
Старый Это О в России получал больше,чем Месси,чем же не Китай.