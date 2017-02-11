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Барбоза: «Отъезд Виллаш-Боаша в Китай показывает его футбольную ориентацию»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Виллаш-Боаш Андре
Сегодня, 09:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал тот факт, что бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отправился покорять Китай.

«Это показывает его ориентацию. Он думает не о работе в топ-клубе, а о том, как обеспечить себя финансово. Виллаш-Боаш в „Порту“ и нынешний – два разных человека.

Почему с „Порту“ он выиграл чемпионат, Кубок и Лигу Европы? Там Виллаш-Боаша окружали опытные люди. Которых ему очень не хватало в „Челси“, „Тоттенхэме“, „Зените“. Переоценил он свои силы. В Петербурге вообще выглядел потерянным, явно не в своей тарелке. Вел себя странно, без конца жаловался. По-моему, так и не понял, куда попал. Я не только о клубе, но и о городе».

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