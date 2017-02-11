Калинич: «Я не стою 50 млн евро»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич, который отказался переходить в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», аргументировал свое решение остаться в Италии:

«Если бы я согласился на переход, сделка бы состоялась. Фабио Каннаваро звонил мне в январе, но для меня эта тема уже закрыта.

Хочу отметить, что я не знаю, сколько точно денег предлагал китайский клуб, деньги это не главное в этой жизни.

Тренер Соуза лишь сказал мне обдумать все хорошенько, это был его единственный совет. Это отличный тренер, я обязан ему всем. Он перезапустил мою карьеру в „Фиорентине“.

Думаю, что я не стою 50 млн евро, которые прописаны в моем контракте в качестве отступных. Сомневаюсь, что кто-то заплатит их за меня. Я не просил включать в контракт пункт об отступных, это было решением клуба и агента».