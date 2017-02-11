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«Алавес» - «Барселона»: стартовые составы

Матч: АлавесАлавес-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Сегодня, 18:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:28 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной». 

«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Алексис, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте, Торрес. Крстичич, Собрино, Катай, Сантос.

«Барселона»: Тер Штеген, Динь, Умтити, Матье, Видаль, Бускетс, Ракитич, Гомеш, Месси, Неймар, Л. Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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