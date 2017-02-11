«Алавес» - «Барселона»: стартовые составы
Сегодня, 17:28 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Барселоной».
«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Алексис, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте, Торрес. Крстичич, Собрино, Катай, Сантос.
«Барселона»: Тер Штеген, Динь, Умтити, Матье, Видаль, Бускетс, Ракитич, Гомеш, Месси, Неймар, Л. Суарес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
«Соккер.ру» в день матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» предлагает выбрать заветную четверку. Ведь кто-то из футбольных грандов Манчестера или Лондона останется без ЛЧ.
Или войдите через
14 очков надарили. Стыдоба против Малаги, Депортиво.
14 очков надарили. Стыдоба против Малаги, Депортиво.
Сегодня ей такой шанс предоставляется, думаю победа будет крупной.
На данный момент сильнейшие клубы Испании, финалисты Кубка.
14 очков надарили. Стыдоба против Малаги, Депортиво.