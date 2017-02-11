Эндрю Робертсон: «Клаттенбург извинился перед игроками „Халла“, но нам от этого не легче»

Защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон после поражения от «Арсенала» в матче 25-го тура АПЛ рассказал, что главный арбитр встречи Марк Клаттенбург в перерыве признался, что ошибочно засчитал гол нападающего «канониров» Алексиса Санчеса, который чилиец забил рукой:

«Судья извинился перед нами в перерыве и сказал, что гол был забит рукой. Он понимает, что ошибся. Ему, наверное, тяжело, но когда вы играете на таких больших стадионах, часто свистят против вас.

Рефери сказал, что не дал свисток, потому что он не был на 100% уверен. Немногие арбитры могут признаться в том, что допустили ошибку, поэтому хорошо, что Клаттенбург сделал это, однако нам от этого не лучше».