Амир Натхо - игрок «Локомотива»
Сегодня, 22:28 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Локомотива» сообщает о том, что полузащитник Амир Натхо подписал контракт с «железнодорожниками».
20-летний хавбек будет выступать за московскую команду под 21-м номером.
Предыдущим клубом игрока был «Краснодар».
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