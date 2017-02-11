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Мане: «„Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль2 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Мане Садьо
Сегодня, 22:47 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане - герой матча 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), поделился впечатлениями от победы:

«Важна команда. Последние несколько недель получились для нас тяжелыми, но такое в футболе случается.

Мы вместе двигаемся в одном направлении. Мы заслуженно победили. „Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца».

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