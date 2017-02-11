Мане: «„Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца»
Сегодня, 22:47 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане - герой матча 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), поделился впечатлениями от победы:
«Важна команда. Последние несколько недель получились для нас тяжелыми, но такое в футболе случается.
Мы вместе двигаемся в одном направлении. Мы заслуженно победили. „Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца».
Другие материалы по теме:
Или войдите через