Мане: «„Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане - герой матча 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), поделился впечатлениями от победы:

«Важна команда. Последние несколько недель получились для нас тяжелыми, но такое в футболе случается.

Мы вместе двигаемся в одном направлении. Мы заслуженно победили. „Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца».