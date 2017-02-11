МЮ первым из клубов достиг отметки в 2000 набранных очков в Премьер-Лиге
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм
Вчера, 23:46 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Победа над «Уотфордом» в матче 25-го тура чемпионата Англии позволила «Манчестер Юнайтед» довести общее количество очков, набранных «красными дьяволами» в Премьер-Лиге за всю ее историю до 2000.
На втором месте в списке находится «Арсенал» (1797 очков), на третьем расположился «Челси» (1755 пунктов). За ними следуют «Ливерпуль» (1647 баллов) и «Тоттенхэм» (1411 очков).
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