Конте: «Фабрегас не обладает скоростью, но гениален в работе с мячом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, ранее хваливший Фрэнка Лэмпарда, отметил, что и Сеск Фабрегас обладает необычным талантом.

«Сеск – лучший игрок, это гений футбола. Я могу сказать, что он подобен Пирло. Он не бегает стометровку за десять секунд, но я могу ему это позволить, потому что он гениален в работе с мячом. Его скорость – в мыслях. Мы работаем с ним над построением тактики».