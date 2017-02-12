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Конте: «Фабрегас не обладает скоростью, но гениален в работе с мячом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Фабрегас Сеск, Конте Антонио
Сегодня, 10:54 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, ранее хваливший Фрэнка Лэмпарда, отметил, что и Сеск Фабрегас обладает необычным талантом.

«Сеск – лучший игрок, это гений футбола. Я могу сказать, что он подобен Пирло. Он не бегает стометровку за десять секунд, но я могу ему это позволить, потому что он гениален в работе с мячом. Его скорость – в мыслях. Мы работаем с ним над построением тактики».

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