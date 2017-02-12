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Агент: «Ари останется в „Краснодаре“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар
Сегодня, 13:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент нападающего «Краснодара» Ари Оливер Кабрера опроверг слухи о том, что 31-летний форвард может разорвать контракт с клубом и уйти в Китай.

«Нет, это неправда. Ари остается в „Краснодаре“».

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