Кверквелия: «Молчать никогда не стану. Могу и лицо сломать»
Сегодня, 14:54 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия подчеркнул, что не намерен мириться с тем, что на него в команде не рассчитывают.
«Ни одной игры в чемпионате так и не провел. Посмотрим, чего ждать в оставшейся части сезона. Буду работать наравне со всеми. Никуда не ухожу. Опускать голову вниз и молчать никогда не стану. Сначала я человек, а уже потом футболист. Если мне что-то плохое скажут, отвечу. Могу и лицо сломать, мне без разницы, кто это будет.
Я в „Рубине“ шесть лет, это немалое время. Лучше всех знаю, какая здесь ситуация. Мне никто плохого не говорит, поэтому продолжаю спокойно делать свое дело. Три года до конца контракта без футбола никто не вытерпит».
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