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«Амкар» не может найти руководство «Луча-Энергии», чтобы заплатить за Грицаенко

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Амкар, Луч-Энергия, Грицаенко Алексей
Сегодня, 14:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, что клуб готов подписать защитника «Луча-Энергии» Алексея Грицаенко, которым интересовался «Спартак», однако с трансфером есть проблемы.

«Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Направили в „Луч“ официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер.

Это было две недели назад. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит. Где сейчас Грицаенко? В Турции. „Луч“ улетел, Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем».

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