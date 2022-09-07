«Аякс» — «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Аякс» — «Рейнджерс», который состоится 7 сентября 2022 года

«Аякс»

Клуб из Нидерландов в это межсезонье расстался со многими своими ключевыми игроками, а также команду покинул главный тренер. Тем не менее, «Аякс» продолжает уверенно лидировать в чемпионате страны с набранными 15 очками за пять матчей и очень надеется успешно стартовать в Лиге Чемпионов, хотя соперник является финалистом прошлого розыгрыша Лиги Европы.

03 сентября «Аякс» разгромил на своем поле «Камбур» (4:0), а 28 августа одолел на выезде «Утрехт» (2:0).

«Рейнджерс»

Шотландский клуб не смог в прошлом сезоне выиграть серию пенальти в финале Лиги Европы, поэтому был вынужден пробиваться через квалификацию, что команде и удалось в тяжелейшей борьбе. В чемпионате «Рейнджерс» идет только на втором месте с 13 очками и уступает целых пять пунктов своему самом принципиальном сопернику «Селтику».

03 сентября «Рейнджерс» был разгромлен на выезде «Селтиком» (0:4), а 30 августа в кубке Лиги обыграл «Куин оф зе Саут» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аякс» – 1.43

Ничья – 4.9

Победит «Рейнджерс» – 6.6

Статистика

«Аякс» выиграл только семь матчей из десяти последних во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аякс» выиграл четыре последних матча у «Рейнджерс»

Три из четырех последних матчей команд был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Аякса» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. На поле соперника у шотландского коллектива очень мало шансов побороться за очки, ведь чемпион Нидерландов выступает очень мощно на стартовом отрезке сезона.