«Аякс» — «Рейнджерс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Аякс» — «Рейнджерс», который состоится 7 сентября 2022 года
«Аякс»
Клуб из Нидерландов в это межсезонье расстался со многими своими ключевыми игроками, а также команду покинул главный тренер. Тем не менее, «Аякс» продолжает уверенно лидировать в чемпионате страны с набранными 15 очками за пять матчей и очень надеется успешно стартовать в Лиге Чемпионов, хотя соперник является финалистом прошлого розыгрыша Лиги Европы.
03 сентября «Аякс» разгромил на своем поле «Камбур» (4:0), а 28 августа одолел на выезде «Утрехт» (2:0).
«Рейнджерс»
Шотландский клуб не смог в прошлом сезоне выиграть серию пенальти в финале Лиги Европы, поэтому был вынужден пробиваться через квалификацию, что команде и удалось в тяжелейшей борьбе. В чемпионате «Рейнджерс» идет только на втором месте с 13 очками и уступает целых пять пунктов своему самом принципиальном сопернику «Селтику».
03 сентября «Рейнджерс» был разгромлен на выезде «Селтиком» (0:4), а 30 августа в кубке Лиги обыграл «Куин оф зе Саут» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аякс» – 1.43
- Ничья – 4.9
- Победит «Рейнджерс» – 6.6
Статистика
- «Аякс» выиграл только семь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Семь из восьми последних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Аякс» выиграл четыре последних матча у «Рейнджерс»
- Три из четырех последних матчей команд был зафиксирован исход «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Аякса» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. На поле соперника у шотландского коллектива очень мало шансов побороться за очки, ведь чемпион Нидерландов выступает очень мощно на стартовом отрезке сезона.