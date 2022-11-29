Канада – Марокко: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Канада – Марокко, который состоится 01 декабря 2022 года

Канада

Сборная Канады проиграла оба матча в группе, хотя местами показывала интересный футбол. Таким образом, коллектив лишился всех шансов пробиться в плей-офф и следующий поединок станет для него заключительным. Встреча будет очень непросто, ведь соперник максимально мотивирован на результат и будет отдавать все силы на футбольном поле. Матч будет напряженным и интересным, ведь сборные играют в абсолютно разный футбол.

27 ноября сборная Канады крупно проиграла Хорватии (1:4), а 23 числа минимально уступили команде Бельгии (0:1).

Марокко

Сборная Марокко приятно удивила болельщиков и экспертов по всему миру, набрав четыре очка в матчах с двумя фаворитами своей группы. Таким образом коллектив на данный момент лидирует в квартете вместе с Хорватией. Победа над аутсайдером Канадой, которой уже ничего не нужно с турнирной точки зрения, принесет марокканцам долгожданный выход в плей-офф, который станет для страны настоящим праздником.

27 ноября сборная Марокко красиво обыграла Бельгию (2:0), а 23 числа разошлась миром с Хорватией (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Канада – 3.6

Ничья – 3.45

Победит Марокко – 2.1

Статистика

Сборная Марокко не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Канада проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

В единственном товарищеском матче между сборными победила сборная Марокко (4:0)

Три из пяти последних матчей Канады завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Марокко, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Африканская сборная очень неплохо выглядит на этом турнире и им вполне по силам пройти в плей-офф. Прогнозируем успех Марокко.