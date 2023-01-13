«Кремонезе» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» — «Монца», который состоится 14 января 2023 года
«Кремонезе»
Новичок Серии А, который показывает местами интересный футбол, все же добирает очень мало очков. Это привело к тому, что коллектив занимает последнее место в турнирной таблице с семью пунктами, отставая на два балла от ближайшего соперника. В поединке с «Монцой» у хозяев определенно будут шансы побороться, при этом постараться отметиться высокой реализацией моментов в этом матче.
09 января «Кремонезе» уступил на выезде «Вероне» (0:2), а четвертого числа на последних минутах уступил «Ювентусу» (0:1).
«Монца»
«Монца» должна находится в хорошем расположении духа, после спасения в последнем туре. Команда идет ближе к середине турнирной таблицы, а именно на 15 месте и проиграла всего один поединок из пяти последних туров. Предстоящая встреча с аутсайдером также оставляет гостям неплохие шансы разжиться такими важными очками и возможно продвинуться вперед по турнирной таблице.
07 января «Монце» удалось сравнять счет с «Интером» (2:2), а четвертого числа команда разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кремонезе» – 2.85
- Ничья – 3.35
- Победит «Монца» – 2.5
Статистика
- «Кремонезе» не выигрывает уже 10 подряд официальных матчей
- «Монца» одержала лишь три победы из десяти последних на выезде
- «Кремонезе» проиграл три из пяти последних встреч «Монце»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Команда очень часто берет очки в матчах с равными командами, поэтому в этот раз у нее будет отличная возможность пополнить свой запас в турнирной таблице.