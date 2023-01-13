«Кремонезе» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» — «Монца», который состоится 14 января 2023 года

«Кремонезе»

Новичок Серии А, который показывает местами интересный футбол, все же добирает очень мало очков. Это привело к тому, что коллектив занимает последнее место в турнирной таблице с семью пунктами, отставая на два балла от ближайшего соперника. В поединке с «Монцой» у хозяев определенно будут шансы побороться, при этом постараться отметиться высокой реализацией моментов в этом матче.

09 января «Кремонезе» уступил на выезде «Вероне» (0:2), а четвертого числа на последних минутах уступил «Ювентусу» (0:1).

«Монца»

«Монца» должна находится в хорошем расположении духа, после спасения в последнем туре. Команда идет ближе к середине турнирной таблицы, а именно на 15 месте и проиграла всего один поединок из пяти последних туров. Предстоящая встреча с аутсайдером также оставляет гостям неплохие шансы разжиться такими важными очками и возможно продвинуться вперед по турнирной таблице.

07 января «Монце» удалось сравнять счет с «Интером» (2:2), а четвертого числа команда разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 2.85

Ничья – 3.35

Победит «Монца» – 2.5

Статистика

«Кремонезе» не выигрывает уже 10 подряд официальных матчей

«Монца» одержала лишь три победы из десяти последних на выезде

«Кремонезе» проиграл три из пяти последних встреч «Монце»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Команда очень часто берет очки в матчах с равными командами, поэтому в этот раз у нее будет отличная возможность пополнить свой запас в турнирной таблице.