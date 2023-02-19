«Блэкберн» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Блэкберн» – «Блэкпул», который состоится 20 февраля 2023 года

«Блэкберн»

«Бродяги» в Чемпион Лиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных встреч за последнее время с участием «сине-белых». На прошлых выходных «Блэкберн» разошёлся миром с «Уотфордом» на их поле. В 32-ом туре чемпионата раскатал ничью с «дроздами», обменявшись голами.

18 февраля «бродяги» со счётом 1:0 взяли верх над «Суонси».

«Блэкпул»

Предпоследнее место в Чемпионшипе занимают на данный момент «приморцы». Освежим в памяти недавние матчи «Блэкпула», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «бродягами». «Нулёвку» раскатали «мандарины» с «Ротерхэмом» в игре 31-го тура чемпионата. 15 февраля с разницей в один гол «приморцы» потерпели поражение от «Суонси».

На прошлых выходных «Блэкпул» с минимальным счётом обыграл команду «Сток Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 1.93

Ничья – 3.45

Победит «Блэкпул» – 3.80

Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «сине-белые» обыграли своих соперников

«Мандарины» из пяти последних поединков выиграли только в одном

За последнее время исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти.

Прогноз

Если обратить внимание на статистику очных встреч и на результаты последних матчей команд, то в будущем поединке не стоит ожидать результативной игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.80 на тотал меньше 2.5 голов за матч.