«Блэкберн» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Блэкберн» – «Блэкпул», который состоится 20 февраля 2023 года
«Блэкберн»
«Бродяги» в Чемпион Лиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных встреч за последнее время с участием «сине-белых». На прошлых выходных «Блэкберн» разошёлся миром с «Уотфордом» на их поле. В 32-ом туре чемпионата раскатал ничью с «дроздами», обменявшись голами.
18 февраля «бродяги» со счётом 1:0 взяли верх над «Суонси».
«Блэкпул»
Предпоследнее место в Чемпионшипе занимают на данный момент «приморцы». Освежим в памяти недавние матчи «Блэкпула», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «бродягами». «Нулёвку» раскатали «мандарины» с «Ротерхэмом» в игре 31-го тура чемпионата. 15 февраля с разницей в один гол «приморцы» потерпели поражение от «Суонси».
На прошлых выходных «Блэкпул» с минимальным счётом обыграл команду «Сток Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Блэкберн» – 1.93
- Ничья – 3.45
- Победит «Блэкпул» – 3.80
- Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 3.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80
Статистика
- В двух матчах из пяти крайних «сине-белые» обыграли своих соперников
- «Мандарины» из пяти последних поединков выиграли только в одном
- За последнее время исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личные встречи из пяти.
Прогноз
Если обратить внимание на статистику очных встреч и на результаты последних матчей команд, то в будущем поединке не стоит ожидать результативной игры. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.80 на тотал меньше 2.5 голов за матч.