«Унион» – «Дефенса и Хустисия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Унион» – «Дефенса и Хустисия», который состоится 28 июля 2023 года

«Унион»

Команда из Санта-Фе откровенно провалила нынешний сезон и исправить его будет крайне проблематично. Тем не менее, «Униону» нужно добиваться более высоких результатов, ведь сейчас клуб занимает 25 место с 27 баллами. В поединке с крепкой «Дефенса и Хустисия» любой результат с набранными баллами станет для хозяев хорошим достижением и возможно добавит уверенности в собственных силах.

24 июля «Унион» сыграл вничью с «Велес» Сарсфилд (0:0), а 15 числа команда поделила очки с «Платенсе» (0:0).

«Дефенса и Хустисия»

В нынешнем футбольном году «Дефенса и Хустисия» является одной из самых стабильных команд в Суперлиге Аргентины. Коллектив занимает на данный момент четвертое место с 44 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. У гостей есть отличная возможность переиграть нестабильного аутсайдера и побороться за место в топ-3 Суперлиги Аргентины. Матч обещает быть интересным и напряженным, но определенно должен понравиться болельщикам.

24 июля «Дефенса и Хустисия» крупно обыграла на своем поле «Сармьенто» (3:0), а 20 числа команда одолела «Эспаньол» (1:0) в кубке Аргентины.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.6

Ничья – 2.95

Победит «Дефенса и Хустисия» – 3.05

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Униона» завершились ничейными результатами

«Дефенса и Хустисия» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Унион» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Дефенса и Хустисия»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Дефенса и Хустисия», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.05. Гости выглядят более стабильно, чем «Унион» и даже выездной статус поединка, не должен им помешать набрать важные три балла.