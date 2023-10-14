Румыния – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Румыния – Андорра, который состоится 15 октября 2023 года.

Румыния

Румыния — вторая команда в группе с тринадцатью очками в активе. В трёх оставшихся матчах им нужно показать максимальную самоотдачу. В матче шестого тура обыграли на домашнем поле сборную Косово(2:0).

В последнем туре потеряли важные два очка, сыграв вничью 0:0 с белорусами.

Андорра

Сборная Андорры занимает шестое место после семи сыгранных матчей. Каждый набранный балл команде даётся очень сложно, и сыграть хотя бы вничью с претендентами на выход из группы им не под силу. В одном из предыдущих туров проиграли на выезде лидеру группы сборной Швейцарии(3:0).

В седьмом туре на своей арене уступили сборной Косово со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Румынии – 1.12

Ничья – 9.20

Победит сборная Андорры – 37.00

Победит сборная Румынии с форой -2.5 – 2.10

Обе забьют — нет – 1.36

Обе забьют — да – 3.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.47

Статистика

Сборная Румынии не проигрывает в текущем отборе на Евро-2024.

Сборная Андорры последний раз брала очки в выездной встречи во втором туре со сборной Косово.

Румыни в пяти очных встречах со сборной Андорры имеют пять побед.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Румынии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.10. Сборная Румыния имеет хорошую возможность пройти на чемпионат Европы, и терять очки со сборной Андорры не входит в их планы. Нас ждёт уверенная победа хозяев, минимум в три мяча.