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Румыния – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:48
Румыния – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Румыния – Андорра, который состоится 15 октября 2023 года.

Румыния

Румыния — вторая команда в группе с тринадцатью очками в активе. В трёх оставшихся матчах им нужно показать максимальную самоотдачу. В матче шестого тура обыграли на домашнем поле сборную Косово(2:0).

В последнем туре потеряли важные два очка, сыграв вничью 0:0 с белорусами.

Андорра

Сборная Андорры занимает шестое место после семи сыгранных матчей. Каждый набранный балл команде даётся очень сложно, и сыграть хотя бы вничью с претендентами на выход из группы им не под силу. В одном из предыдущих туров проиграли на выезде лидеру группы сборной Швейцарии(3:0).

В седьмом туре на своей арене уступили сборной Косово со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Румынии – 1.12
  • Ничья – 9.20
  • Победит сборная Андорры – 37.00
  • Победит сборная Румынии с форой -2.5 – 2.10
  • Обе забьют — нет – 1.36
  • Обе забьют — да – 3.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.47

Статистика

  • Сборная Румынии не проигрывает в текущем отборе на Евро-2024.
  • Сборная Андорры последний раз брала очки в выездной встречи во втором туре со сборной Косово.
  • Румыни в пяти очных встречах со сборной Андорры имеют пять побед.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Румынии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.10. Сборная Румыния имеет хорошую возможность пройти на чемпионат Европы, и терять очки со сборной Андорры не входит в их планы. Нас ждёт уверенная победа хозяев, минимум в три мяча.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:21
В этом матче ничего не нужно выдумывать. Есть фаворит да еще и дома играет. Думаю, что Ф1(-1) запросто сыграет.
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