Румыния – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Румыния – Андорра, который состоится 15 октября 2023 года.
Румыния
Румыния — вторая команда в группе с тринадцатью очками в активе. В трёх оставшихся матчах им нужно показать максимальную самоотдачу. В матче шестого тура обыграли на домашнем поле сборную Косово(2:0).
В последнем туре потеряли важные два очка, сыграв вничью 0:0 с белорусами.
Андорра
Сборная Андорры занимает шестое место после семи сыгранных матчей. Каждый набранный балл команде даётся очень сложно, и сыграть хотя бы вничью с претендентами на выход из группы им не под силу. В одном из предыдущих туров проиграли на выезде лидеру группы сборной Швейцарии(3:0).
В седьмом туре на своей арене уступили сборной Косово со счётом 0:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Румынии – 1.12
- Ничья – 9.20
- Победит сборная Андорры – 37.00
- Победит сборная Румынии с форой -2.5 – 2.10
- Обе забьют — нет – 1.36
- Обе забьют — да – 3.15
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.47
Статистика
- Сборная Румынии не проигрывает в текущем отборе на Евро-2024.
- Сборная Андорры последний раз брала очки в выездной встречи во втором туре со сборной Косово.
- Румыни в пяти очных встречах со сборной Андорры имеют пять побед.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Румынии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.10. Сборная Румыния имеет хорошую возможность пройти на чемпионат Европы, и терять очки со сборной Андорры не входит в их планы. Нас ждёт уверенная победа хозяев, минимум в три мяча.