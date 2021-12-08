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Гисдоль: «Нам нужно выложиться на 100% в играх с „Марселем“ и „Уфой“»

вчера, 21:47
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23:00 Не начался

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль на пресс-конференции прокомментировал предстоящие клубу матчи в этом календарном году, ближайший из которых пройдёт в Лиге Европы против французского «Марселя»:

Завтрашний матч финальный, поскольку победитель игры пройдет в Лигу конференций. Безусловно, мы хотим, чтобы это были мы. В последних играх нам было непросто из-за проблем с составом, но сейчас у нас осталось два матча. Поэтому нам нужно выложиться на 100% в этих играх, чтобы добиться максимально возможного результата.

Группу Е Лиги Европы, в которой находится российская команда, возглавляет турецкий «Галатасарай», набравший 11 очков в пяти матчах. За ним идут «Лацио» (8), «Марсель» (4) и «Локомотив» (2). Команда, занявшая 3 место, продолжит выступление в Лиге конференций.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 09:27
Нет надежды уже. Клуб развалили.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:40
С Марселем пусть выкладываются, на Уфе отдыхают.
амурец
амурец
сегодня в 02:49
да уж, после того как в Локо поработали немецкие диверсанты, даже не знаешь сто будет с Локо завтра, ну в любом случае болеем за Локо и удачи
1bear
1bear
вчера в 23:54
жалко Локо - хорошая была команда,теперь всё развалено - это диверсия,но никто не ответит...
Vintaje
Vintaje
вчера в 22:59
На 0:5 в двух матчах примерно выложитесь..
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:51
5:0, не меньше! Локо в ремонт!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:34
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:32
Даже не знаю чего надо сделать, чтобы с "Марселем" что-то получилось. Предлагаю для начала побриться наголо:
particular
particular
вчера в 22:21
Гисдоль после игры: "Мы выкладывались, но Марсель нам вставил. Бывает..."
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:14
Сидит Гиздоль на тендере
имея одну цель:
Ах,как бы не продуть "Уфе"
и победить "Марсель".
youtomee
youtomee
вчера в 22:10
тут только если Марсель сознательно сольет, что вряд ли, а так Локо сейчас лучше про Уфу думать
DXTK
DXTK
вчера в 21:58
выдайте Гисдолю билет на поезд......Москва Берлин в один конец.....
протон
протон
вчера в 21:51
Паровоз пущен под откос. какие 100 процентов выложиться?
Cat01
Cat01
вчера в 21:50
Желаем удачи
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