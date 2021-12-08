Гисдоль: «Нам нужно выложиться на 100% в играх с „Марселем“ и „Уфой“»

1638989254

вчера, 21:47

Главный тренер московского «Локомотива» на пресс-конференции прокомментировал предстоящие клубу матчи в этом календарном году, ближайший из которых пройдёт в Лиге Европы против французского «Марселя»:

Завтрашний матч финальный, поскольку победитель игры пройдет в Лигу конференций. Безусловно, мы хотим, чтобы это были мы. В последних играх нам было непросто из-за проблем с составом, но сейчас у нас осталось два матча. Поэтому нам нужно выложиться на 100% в этих играх, чтобы добиться максимально возможного результата.

Группу Е Лиги Европы, в которой находится российская команда, возглавляет турецкий «Галатасарай», набравший 11 очков в пяти матчах. За ним идут «Лацио» (8), «Марсель» (4) и «Локомотив» (2). Команда, занявшая 3 место, продолжит выступление в Лиге конференций.