Впечатляющие цифры чемпионата России

«Соккер.ру» раскрывает карты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и остальных клубов. Весь мир российской лиги в понятных и показательных цифрах и фактах!

41 000 000 000 рублей – стоимость нового стадиона «Зенита». Самая впечатляющая цифра текущего сезона, которую можно смаковать до тех пор, пока не появится горечь во рту от понимания, что «Крестовский» в десять раз дороже, чем новый стадион «Ювентуса» или почти в три раза, чем арена «Спартака».

Вы можете даже узнать, сколько должен откладывать в день бессмертный современник Христа, чтобы построить для «Зенита» стадион за 2016 лет:

41 миллиард за стадион – много или мало?

2 543 547 500 рублей потратил «Рубин» на новичков летом, если верить оценкам портала «Transfermarkt» и переводить по нынешнему курсу валют. Подписываемся под словами президента казанского клуба – они сделали все, чтобы команда прибавила, а не шла на девятом месте с разницей мячей +1 и шестью поражениями.

2 755 000 рублей заплатил «Спартак» из-за поведения своих фанатов, поклонники «красно-белых» - самые злостные нарушители дисциплины и правил по версии КДК. Дальше идет ЦСКА (1.6 млн. рублей штрафов) и «Зенит» (0.9 млн. рублей на ветер).

2 000 000 рублей в месяц, что равно 64 500 рублям за сутки или 2 600 рублям в час, зарабатывают футболисты «Томи» по заявлению губернатора Томской области, то есть в день они получают месячный оклад нескольких учителей или врачей.

1 498 536 зрителей насчитали на трибунах в первой части нового сезона. Официальный сайт РФПЛ удобно сообщает, что в среднем 11 019 человек приходят на матчи, что немного. Эта сумма составляет четверть от средней посещаемости лучшей в этом смысле лиги мира – немецкой Бундеслиги. Посещаемость не блещет, особенно если учесть, сколько из этих людей шли на матчи «Спартака».

365 394 человека или 24 % зрителей собирали поединки лидера дома и в гостях. То есть четверть всех купленных билетов на совести «Спартака». Если добавите «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» - получите 74 %. То есть троих из четырех человек в России интересовали эти самые популярные у зрителей команды.

136 410 зрителей на домашних матчах «Краснодара» не принесли, судя по таблице на официальном сайте РФПЛ, ни одного рубля штрафов от КДК. Фанаты «быков» официально самые культурные в лиге, причем они единственные, кого пока не штрафовали. Дальше идут болельщики «Терека» и «Уфы», но клубы вынуждены были оплатить их мелкие шалости.

30 158 поклонников в среднем за игру или 67 % от вместимости стадиона – таковы домашние показатели «Спартака». У «Зенита» в среднем по 17 506 фанатов на «Петровском», а это 81 % от вместимости, но все равно не впечатляет. У клуба будут серьезные проблемы с заполнением «Крестовского» - логистика, цены на билеты, не самый высокий интерес к рядовым матчам «Зенита» в городе.

463 минуты подряд не пропускала оборона «Краснодара» со Станиславом Крицюком в воротах – рекордная серия, но Акинфеев, раз ушел на перерыв с показателем 423 минуты, может быстро перебить достижение «быков».

379 человек появлялись на поле, то есть тренерам в среднем достаточно 24 человек, чтобы играть в футбол в высшей лиге. Интересно было бы посчитать суммарную зарплату этих неполных четырех сотен, но кто ж нам позволит?

279 раз болельщики вскакивали со своих мест – именно столько мячей забито в РФПЛ на данный момент. Средняя результативность именно что средняя – 2.05 гола за игру. В Бундеслиге показатель – 2.72, в Ла Лиге – 2.94, в АПЛ – 2.91. Хотя обычно под конец сезона средняя результативность ведущих лиг немножко падает, но не до 2.05.

269 ударов по воротам или 15.8 в среднем за матч наносил «Спартак», но эти рекордные показатели лишь подчеркивают, как неточно бьют и невнимательно относятся к реализации, хотя о числе голов в среднем за матч – чуть ниже.

84 перехвата – лучший показатель РФПЛ, принадлежит Илье Кутепову из «Спартака». У Виктора Васина за «Уфу» 70 перехватов, у Виталия Денисова за «Локомотив» - 64. Знаем, кто чаще других правильно занимает позицию и отбирает мяч.

82.4 % и 82.2 % - самые высокие показатели культуры паса в РФПЛ, до них добрались «Зенит» и «Краснодар» соответственно. «Спартак» близко – у них 81 % точных передач, а еще игроками приличного класса располагают «Локомотив» и ЦСКА – в районе 80 %. Сразу понятно, кому проще всего ставить комбинационный футбол.

63 раза Беленов спасал «Анжи» – самый героичный вратарь первой части сезона. Лория на втором месте – 62 сэйва, Рыжиков идет третьим, хотя по среднему показателю надо похвалить также Лунева. По 3.7 отраженных удара за поединок – показатель, как у Беленова, только матчей новый голкипер «Зенита» сыграл меньше. Хотя Александр, конечно, отличился еще сильнее – отбил три пенальти в трех матчах подряд.

56.67 % от всех матчей чемпионата сыграно на данный момент – 136 поединков. Прозрачный намек, что самое интересное – впереди.

49 раз Понтус Вернблум выиграл борьбу на втором этаже – он самый частый победитель в таких дуэлях, но если говорим в среднем за 90 минут, то круче всех два нападающих – Александр Бухаров из «Ростова» (4.5 побед) и Сергей Корниленко (4 победы в среднем).

47 % мячей «Зенита» забили два человека – Дзюба восемь и Жулиано семь. Самая грозная связка результативных игроков, Зе Луиш и Промес вторые – у них 42 % от командных голов.

46 голов увидели зрители в матчах «Зенита» - самая зрелищная команда РФПЛ. На втором месте «Терек» - 42 забитых и пропущенных мяча. «Спартак» вместе с «Томью» и «Рубином» идет третьим, но собственных фанатов радовал чаще, что неудивительно.

44 момента создал Квинси Промес напарникам, то есть столько раз спартаковцы били по воротам после его передач. Йоан Молло – второй по полезности, а Александр Самедов – третий. Жулиано, к слову, заметно отстал, хотя сыграл на один матч больше, чем Промес, он сам предпочитает пробивать.

40 ничьих делают лигу компромиссной, ведь целых 29.41 % матчей завершается мировыми. Важная информация для фанатов футбольных прогнозов, которые опасаются ставить на ничьи. Где-где, а в РФПЛ их достаточно.

40 матчей, завершенных со счетом 1:0 – самым популярным, подсказывают нам, что в 80 матчах из 136 вы или не могли узнать победителя, или видели всего один забитый мяч. Добавьте 15.4 % нулевых ничьих – поймете, что со зрелищностью пора что-то делать, благодаря одному тревожному ожиданию публику не собрать.

37 успешных случаев применения дриблинга в РФПЛ – лучший показатель. Бернард Бериша из «Анжи» получает титул самого лучшего мастера обводок, и сразу три человека – Лунгу, Промес и Молло, идут следом с показателем в 28 обводок. Почему-то не удивляет – все технари, что известно.

36 раз судьи вытаскивали желтые и 5 раз красные карточки в адрес соперников «Терека» – получите команду, грубые фолы против которой судьи фиксируют чаще всего.

34 удаления в сумме получили футболисты российского чемпионата – в каждом четвертом матче видели красную карточку в среднем, многовато будет. Или грубо играют, или это арбитры такие попались?

33 мяча забил «Зенит» - единственная команда, которая перешагнула отметку в три десятка празднований. И сумела вплотную подойти к показателю в два гола за игру. У «Спартака» второе место, 26 голов и всего 1.53 мяча за матч – маловато будет.

29 мячей в РФПЛ забили с пенальти. Высоковатый показатель, судьи определяют десять процентов голов? Ничего себе, слишком часто вмешиваются.

27 разных игроков использовал «Ростов» – Бердыев и его тренерская команда получают приз «Мастера ротации», а вот самая куцая обойма ожидаемо у ЦСКА – Слуцкий выживал, выпустив на поле лишь 20 разных футболистов.

23.7 % от всех голов вы можете увидеть в дебюте двух таймов, что шикарно подчеркивает осторожность и оборонительный уклон большинства клубов – тратят ваше время на разведку без боя.

19.9 % выездных побед от общего количества матчей (136) одержано в РФПЛ, то есть фактически можем констатировать, что только лидеры выигрывают в гостях. Удивляет и говорит о важности новых арен – атмосфера решает многое, место встречи меняет результат.

14.5 верховых дуэлей за матч выигрывает ЦСКА, 13.6 – «Ростов». Обычно в ведущих лигах так хорошо головой играют аутсайдеры и середняки, что намекает на стиль игры москвичей и ростовчан – много борьбы, быстрый выход в атаку, без возни и с силовыми приемами от боевитых игроков.

12 матчей без поражений провел «Зенит», пока не съездил в гости к «Тереку», в Грозном пропустили на гол больше и прервали отличную серию Луческу. «Краснодар», к слову, не проигрывал 10 матчей подряд – тоже достойно, но ничьи нужно реже хватать, чтобы идти в лидерах.

12 баллов по системе «гол плюс пас» заработал Квинси Промес, который опережает Артема Дзюбу (8+3) и Жулиано (7+3). Спартаковец даже в отпуске усердно тренируется, держит марку:

11 пропущенных мячей у обороны ЦСКА – самая эффективная защитная линия лиги. Всего 0.65 мячей за матч пропускал Акинфеев под руководством Слуцкого. Недурно! «Зенит» и «Спартак» делят четвертое место (13 мячей). «Амкар» и «Ростов» - в почетной тройке (по 12 голов на совести).

11 россиян в среднем за матч появляется на поле у «Арсенала» - самый высокий показатель в лиге, хотя он не сильно помогает держаться выше. А вот «Уфа» Ганчаренко в российском составе с небольшим количеством легионеров идет достаточно высоко. Из лидеров чаще всего доверяли россиянам в ЦСКА, реже – в «Краснодаре», хотя здесь процент вырастет вместе с воспитанниками академии.

10 забитых мячей – лучший показатель, больше всех голов придумал Федор Михайлович Смолов, который получил от РФС, РФПЛ и издания «Спорт-Экспресс» приз лучшему футболисту страны в 2016. Неплохо, если помнить, что Федор сыграл всего в двенадцати турах из семнадцати. При этом забил 42 % голов «Краснодара» - многовато, другим надо подтягиваться, это показатель Жонатаса в «Рубине».

10 сухих матчей из семнадцати – солидный показатель спартаковца Артема Реброва, дальше идут армеец Игорь Акинфеев и Александр Селихов из «Амкара» – у них по 9 «сухарей».

10 голов из 33-х своих «Зенит» забил в последние пятнадцать минут матча, то есть перед вами самая мотивированная команда лиги именно в завершающем отрезке матча. Заодно самая выносливая и клуб, чей резерв позволяет сделать замены и «добить» соперника.

8.8 ударов по воротам за матч – лучший показатель в обороне. Принадлежит «Краснодару», что объясняет, почему у Крицюка есть сухая серия.

7 красных карточек и 30 желтых у «Ростова» - самая недисциплинированная команда лиги, хотя там и спорные моменты, и усталость из-за Лиги чемпионов, и грубость смешались в единое целое. А самые корректные – армейцы, всего 23 желтых карточки.

7 пенальти бил «Локомотив» - рекорд сезона, причем реализовали всего пять. Тогда как у «Зенита» шесть из шести. У ЦСКА лишь три попытки, все реализованные. Зато армейцы – единственная команда РФПЛ, которой не били с «точки». Тогда как сразу три клуба сами не получали такую возможность – «Ростов», «Томь» и «Спартак».

6 побед подряд – самая длительная серия чемпионата. Принадлежит «Спартаку», вторым идет «Зенит» - четыре виктории подряд, дальше уже несерьезные показатели, три победы кряду - не показатель, которым можно хвастаться.

6 голевых передач на счету Квинси Промеса – наивысший показатель, следом идут Полоз, Фернандеш и Шатов – у них по 5 голевых передач.

5.8 ударов в створ наносят спартаковцы, и это лучший показатель в чемпионате. С учетом, что они забивают голы лишь в четверти из этих случаев – реализация точно является проблемой.

5 ударов в среднем за матч наносит Федор Смолов, что переводится на понятный язык просто – каждые шесть ударов (не обязательно точных) конвертирует в один мяч. Зе Луиш и Промес заметно отстают, так что неудивительно, что нападающий «Краснодара» забил больше всех – часто находит возможность для удара.

4 пенальти назначили и реализовали в ворота «Спартака» и «Крыльев Советов» в первой части сезона, самые нелюбимые арбитрами команды по этому параметру. Хотя самарцы даже «побеждают» москвичей, у них был и пятый пенальти, нереализованный.

3 удаления у Александра Гацкана, что не мешает ему быть одним из лучших опорных полузащитников лиги. Но у него больше всех наказаний, ведь есть еще и три желтые карточки. Надо аккуратнее играть футболисту «Ростова», тот же Вернблум собрал семь предупреждений и ни одного удаления – мастер нарушений.

3 пенальти реализовал Александр Самедов, что позволяет ему собрать четыре забитых мяча в сумме и стать самым частым автором голов с одиннадцати метров. Еще у семи человек по два мяча с «точки».

1 хет-трик за семнадцать туров сумели создать футболисты в чемпионате России. Героем стал Павел Нехайчик из «Оренбурга», хотя это скорее камень в огород нападающих всех клубов. Никто не может забить трижды за поединок?

1-е промежуточное место «Спартака» - исторический показатель, ведь болельщики новых поколений, которым сейчас около пятнадцати лет, физически не помнят, как в 2001-м «красно-белые» шли в лидерах по итогам первого круга.