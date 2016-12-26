Кирпичик для спартаковской обороны

У «Спартака» второй зимний новичок и снова из «Амкара»! Георгий Джикия переезжает в Москву из Перми вслед за Селиховым, а «Соккер.ру» ищет применение защитнику.

Досье новичка

Полное имя: Джикия Георгий Тамазович.

Возраст: 23 года (21 ноября 1993 года).

Антропометрия: рост – 183 сантиметра; вес – 76 килограмм.

Клубы: «Локомотив-2», «Спартак-Нальчик», «Химик» (Дзержинск), «Амкар».

Позиция: центральный/левый защитник.

Статистика в сезоне 2016/2017

Матчей: 16; минут: 1440; голы: 1; результативные передачи: 1;

Желтые карточки: 4; фолы: 0.8 (здесь и далее в среднем за игру);

Удары: 1 (четвертый показатель в «Амкаре»);

Отборы: 1; перехваты: 3.3; выносы: 6; заблокированные удары/передачи/навесы: 1.2; единоборства: 3.3;

Передачи (точность): 33.9 (76.8%).

Детали трансфера

По неофициальным данным, переход Джикии обошелся «Спартаку» в 150 миллионов рублей или в 2.5 миллиона евро. Недорого и сердито, если учесть, что лидер чемпионата России подписал 23-летнего игрока, кандидата в национальную сборную, который, по идее, должен прогрессировать в Москве. Агент футболиста подчеркивает, что Георгий сделал осознанный выбор в пользу «Спартака». Интерес со стороны других клубов был, но, видимо, «красно-белые» проявили настойчивость, а сам футболист воспользовался возможностью вернуться в столицу России, где родился и жил до 20-ти лет.

Хорошая новость для сборной России

Осенью сборная Грузии проявляла интерес к Джикии, но футболист признался, что желает выступать за российскую команду, так как родился и вырос в нашей стране, а с Грузией связан только этническими узами. Кроме того, Георгий подчеркнул, что смена спортивного гражданства повредит его карьере в РФПЛ, ведь лимит никто не отменял. Переход в «Спартак» означает, что ни о какой сборной Грузии речи и быть не может, ведь в больших клубах нашего чемпионата на счету каждый россиянин. Так что, во-первых, Черчесов не лишится кандидата в национальную дружину, а, во-вторых, при благоприятном стечении обстоятельств готовая связка для сборной может образоваться в клубе, если Джикия и Кутепов выиграют конкуренцию и составят пару в центре обороны. Илья – уже основной игрок «Спартака», Георгий рассчитывает доказать свою состоятельность и заслужить аналогичный статус.

Зачем Джикия «Спартаку»?

Вряд ли «Спартак» подписал центрального защитника «от жиру», скорее всего, переход Георгия означает, что в ближайшем будущем станет известно о расставании с Боккетти или Таски, чьи контракты истекают в конце сезона и до сих пор не продлены. К обоим легионерам есть интерес из Турции, не исключено, что уйдут оба, ведь слухи постоянно приписывают «Спартаку» поиски защитника в Европе – мелькали фамилии Бенатиа и Ачерби. Не похоже, чтобы это было одно направление с Джикией, скорее набор центральных защитников «красно-белых» зимой обновится наполовину. Количественное расширение целесообразно только в одном случае: если Каррера планирует использовать зимние сборы, чтобы наиграть схему с тремя центрбеками, так любимую в Италии и используемую на постоянной основе Антонио Конте, в штабе которого Массимо работал пять лет.

Зачем «Спартак» Джикии?

Во-первых, уже упомянутое возвращение в Москву – вероятно, это важно для Георгия. Во-вторых, если на минутку поверить слухам о том, что Джикия выбирал между «Зенитом», «Спартаком» и «Рубином», то выбор в пользу москвичей обосновать несложно. Переезд в Санкт-Петербург заманчив, но перспективы там туманны, раз Новосельцев перебивается практикой на флангах, а Николас Ломбертс прочно сидит на скамейке и жалуется, что ему не дают вольную. С «Рубином» тоже не все ясно, ведь у Хави Грасии есть испаноговорящие центральные защитники, которым он доверяет, а Соломон Кверквелия, например, в осенней части сезона не сыграл ни минуты, хотя прежде был основным в Казани и регулярно попадал в списки лучших игроков чемпионата на своей позиции. По всему получается, что «Спартак», идущий на первом месте и со справедливым, как все утверждают, тренером у руля – самый понятный выбор для футболиста, который хотел получить не только хороший контракт, но и возможность развиваться.

Сильные и слабые стороны Джикии

Хоть Георгий и не гренадерского роста – 183 сантиметра всего, проблем с игрой на втором этаже у него не возникает, причем Джикия хорош не только у своих ворот, но и в чужой штрафной площади опасен – со второго этажа забил в ворота ЦСКА, а в прошлом сезоне отличился трижды. Кстати, прошлый сезон Георгий провел слева в обороне, а теперь стал играть у Гаджиева центрового в тройке защитников, из чего можно сделать вывод, что парень обучаем тактическим приемам. Джикия хорошо выбирает позицию, редко нарушает правила – меньше одного фола в среднем за игру, но при этом не «чистюля» и в борьбе зол, неуступчив и эффективен. Георгий – воин, стилистически он видится подходящим звеном для команды Карреры, ведь итальянец хочет видеть на поле настоящих и неравнодушных мужчин. Минусом, если моделировать пару Кутепов – Джикия, на мой взгляд, является проблема первого паса, существующая у обоих молодых россиян. Эту проблему можно решить тремя способами: разделением, то есть, сделав Илью и Георгия конкурентами за одну «российскую» позицию в обороне; вводом третьего центрального защитника в линию – понятно, что иностранца; либо за счет Фернандо, который может действовать глубоко и умеет мастерски начинать атаки.