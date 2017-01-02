​Топ-10 футбольных ожиданий 2017-го

Что нас ждет в новом игровом году? «Соккер.ру» предвкушает события, которые станут важным дополнением к жизни каждого поклонника футбола.

Зрелищный Кубок Конфедераций

Турнир имеет смысл, только если все сыграют в атакующий футбол. Хотя в этом случае это праздник, который придет к части россиян в гости – к жителям Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и Казани. И который будет доступен тем, кто собирается воочию посмотреть на битвы сборной России, приехав в названные города. 17 июня стартует турнир, позволяющий показать миру четыре города-хозяина главного футбольного события 2018-го. Россия начнет против Новой Зеландии на «Крестовском», дальше предстоит игра на «Открытие Арене» против чемпионов Европы португальцев – Роналду многие ждут в гости, а затем поединок с Мексикой – экзотичной и опасной командой. Генеральную репетицию чемпионата мира многие будут ждать с нетерпением и праздник футбола должен получится ярким, даже если высокомерный чемпион мира Йоахим Лев привезет второй состав сборной Германии.

Чемпионский титул «Спартака»

А что даст успех привычных победителей? Ничего, разве что порадуются поражению «красно-белых». Победы ЦСКА или «Зенита» в чемпионате – события будничные, шесть лет подряд только или армейцы, или питерцы, по три титула на брата. Кто-то может выйти вперед в этом году? Да, но ни для кого не секрет, что у «Спартака» много поклонников и этому клубу чемпионский титул нужен для возвращения в список реальных грандов. А не только в историческом смысле. Кроме того, «Зенит» потерял часть финансовой мощи, а ЦСКА – почти все селекционные возможности, и до этого лимитированные искусственно. Поэтому для них лишним мотивационное поражение не будет. Лига выиграет от чемпионства «Спартака». А поскольку многие, сотни тысяч фанатов еще и настроены против «красно-белых» и не считают их отрыв в пять пунктов значимым, то лидерство команды Карреры в любом случае удача. Чемпионская борьба будет ярче, чем обычно, поскольку в городе дополнительный шериф.

Ключевой трансфер 2017

Трансферы – волнующая тема. И хорошо, что открылось зимнее окно, быть может, подвернется интересный повод поговорить о футболе в обычно спокойном январе. Но есть еще лето и ожидания, связанные с новым раундом большой трансферной войны. Причем новость о желании Моуриньо заполучить Гризманна и Сауля за 170 миллионов евро не вызывает ни улыбок, ни особых сомнений. К французу МЮ давно присматривался, и этот переход может стать самым дорогим в 2017-м. Логика понятная. Третий игрок в рейтингах прошлого сезона и календарного года. И «Манчестер Юнайтед», который вознамерился раз в год ставить трансферные рекорды. Погба в команде Моуриньо, Гризманн лишним не будет. Ведь магия Златана имеет срок годности и пройдет, когда агент и жена попросят его шведское величество переехать в… Азию.

Мегазвезды откажут Китаю

Аппетиты фанатов футбола с миллиардами в карманах растут. Вот и 80 миллионов фунтов за Диего Косту дают. Если раньше китайские бизнесмены от футбола отбирали у «Ливерпуля» Тейшейру из «Шахтера» - перехват новичка, то до конца года перешли к вербовке игроков лидеров английского футбола. Пускай Оскар и не являлся для Конте невероятно важным, тут дело в психологии. Могут сломать систему. Пока в основном удается сманить аргентинцев и бразильцев – Лавесси, Тевеса, Халка, Тейшейру, Рамиреса или Оскара. Но и они еще не закончились – Ди Мария на очереди, и другие видные футболисты задумались. Витсель между «Ювентусом» и Китаем выберет второй вариант. Дальше пойдет Руни и остальные? Да, линия партии мешает китайцам брать легионеров пачками – есть лимит, но его можно изменить. Ждем, что Роналду, Месси и все мегазвезды, кому в районе тридцати, откажутся от денег в пользу футбола.

Месси получит «Золотой мяч»

Первая мысль – хорошо бы, чтобы эра двоих завершилась. Но Лионель моложе, чем Роналду, у него есть время для новых «мячей». И хотя Криштиану может выиграть Кубок Конфедераций, да и в Лиге чемпионов у «Реала» есть шансы, пока на поле Рамос, все-таки этот год должен стать годом футбольного реванша Лионеля. Гризманну с составом «Атлетико», но без громких матчей сборной Франции, будет сложно еще сильнее прибавить, а голосование показало – Роналду и Месси стоят особняком. Криштиану жаловался, что его сыну иногда говорят, явно пытаясь подразнить, что есть в мире футболист лучше, чем его папа. И ведь такой футболист вправду есть. При удачном для себя и неудачном для Месси стечении обстоятельств Роналду может обойти Лионеля. Но если аргентинец наберется злости и попрет за шестым «Золотым мячом» - он его получит.

«Краснодар» в Лиге чемпионов

Говорим о тех ожиданиях, которые или неизбежны, или неизбежно что-то изменят. И это из второй категории, поскольку понятно, что шансы невысоки. Но в этом случае даже разговоры о солидности конкурентов не аргумент, поскольку есть «Ростов». Кроме победы «Спартака», событием, изменяющим расклад и влияющим на российский футбол, мог бы стать выход «Краснодара» в Лигу чемпионов. То есть вытеснение и «Зенита», и ЦСКА с их удобного чемпионского дивана. Очевидно, что «быкам» будет сложно отыграть потерянные семь пунктов и весной догнать и перегнать одновременно двух опытных соперников, но разве есть причины не попытаться? Тем более, из первой пятерки именно у «Краснодара» больше всего нераскрытых возможностей. «Спартак» играет на пределе, «Зенит» и ЦСКА недоработали, но их максимум известен. «Быкам» нужно бодаться злее и верить в себя.

Конте и Клопп покорят АПЛ

Для АПЛ подход Юргена Клоппа нельзя назвать революционным, немец скорее хорошо изучил особенности стиля «Ливерпуля» и просто добавил еще больше сумасшествия, а вот Конте вытворяет в «Челси» то, что может войти в историю. Если лондонцы продолжат свою победную серию и побьют рекорд «Арсенала» пятнадцатилетней давности – выиграют 15 подряд матчей, то даже «Ливерпулю» будет сложно угнаться за «Челси» и бывший чемпион вернется на вершину. Команда идеально тактически выкованная докажет, что важнее игра, четкий выбор стиля, а не деньги, как у «Манчестер Сити». Гвардиола пока даже хуже Моуриньо справляется, поскольку он не знает, что делать, а Жозе наоборот выбрал агрессивность как цель. Конте и Клопп тоже похожи на людей, которые знают, что делают. Если в конце сезона «Челси» и «Ливерпуль» окажутся двумя главными командами английского сезона, это будет значить, что любой, кто не готов стремительно меняться – как «Лестер» в сезоне 2015/16 или лондонцы с лета, будет на вторых ролях в АПЛ.

«Барселона» выиграет ЛЧ

Другими словами – «Реал» не возьмет кубок чемпионов второй раз подряд. Интересно, как команда Зидана отреагирует на первое поражение после завершения своей невероятной клубной серии? Пока не побили рекорд «Барселоны», которая продержалась еще дольше без неудач, однако самое интересное здесь случится именно после поражения. У «Реала» осторожная игра, и понятно, что они могут еще долго продержаться, но когда устанут ближе и если не успеют перезагрузиться, стараясь выиграть чемпионат Испании, что с ними случается не часто, в Лиге чемпионов в финале победит другой клуб. Хотелось бы сказок, вроде «Атлетико» или «Боруссии» из Дортмунда, но у мастеров футбольных прогнозов по коэффициентам первой идет «Барселона». У каталонцев есть шансы, поскольку могут сделать ставку на европейский турнир. Тем более, возможная смена тренера Энрике с будущего сезона лишь подстегнет его второй раз выиграть ЛЧ перед уходом. Будет такой себе вариант Хайнкеса и «Баварии». Ведь можно долго говорить о «непредсказуемости» ЛЧ, но семь лет не было неожиданного победителя после «Интера».

Сборная России прибавит

Шутки про то, что Дед Мороз, которого наняли в РФС для поздравления сборной России, должен иметь сертификат аквалангиста, на поверхности, однако там же хотелось бы увидеть команду Черчесова в ближайшем будущем. Тем более, чемпионат мира все ближе, состав не такой мелкий, как многим кажется, просто пора серьезнее относится к представлению интересов страны. Речь даже не о том, что вынесут Бельгию в Сочи – соперник вообще-то пятая сборная мира в рейтинге ФИФА, а не так давно были еще выше, или на Кубке Конфедераций выйдут из группы. Дело в качестве футбола, в мотивации, в отношении к фанатам. Если Черчесов в 2017 году, вернее, до последней игры России на Кубке Конфедераций, не обозначит вектор развития, то есть тут один тренер, который мог бы быстрее навести порядок в обороне. На мундиале сборная не сможет диктовать миру моду, следовательно, важны результаты и впечатления от игры. Хотя бы немножко скорости и атак в супе из поперечных передач – вот ожидание, связанное со сборной.

Российский игрок в топ-5

В российской сборной хватает людей, готовых к вызовам из-за рубежа. Думается, Крицюк, Кутепов, Смольников, Дзагоев, Смолов, Глушаков, Кокорин или Шатов в одной лодке. Лодке тех, кто при первой отличной возможности согласились бы с достойным иностранным предложением и попробовали себя в серьезной лиге. Если эти и другие футболисты будут расти в 2017-м в профессиональном плане, то они станут мишенью неплохих команд. В каждом случае хватает отговорок, чтобы остаться – за Дзагоева заломят цену, Смольников после травмы, Шатов сбавил, Кутепов ничего еще не доказал в решающий момент. Но тут вспомните историю Смолова – от футболиста, над которым потешались куда сильнее, чем над Кокориным сейчас, он прошел путь к безусловно интересному за рубежом форварду. Результативные нападающие растут в цене мгновенно, хотя достаточно удачной игры на Кубке Конфедераций, чтобы увидеть футболиста основы сборной в большом лиге и в интересном клубе. А чего вы ждете от футбола в 2017-м году?