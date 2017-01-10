Сколько «лишних» очков у «Спартака»?

«Соккер.ру» скучает по РФПЛ. Чтобы было не так тоскливо, составим график наиболее вероятных результатов лидера чемпионата России и сравним с реальным положением дел.

Зимняя пауза в чемпионате России – это подходящий момент для философских размышлений и обсуждения всяких интересных штуковин, на которые не остается времени в разгар сезона. Сегодня поговорим об XG - Expected Goals (ожидаемые голы). Это аналитическая система, которая набрала серьезную популярность в футболе благодаря английскому журналисту Майклу Кэйли. Вообще-то, еще лет двадцать назад ее применял главный тренер сборной Норвегии Эгил Ольсен, но Кэйли популяризировал этот любопытный аналитический инструмент и вывел его из тесных прокуренных комнаток при раздевалках в массы.

Итак, XG – это «ожидаемые голы». Как посчитать? Достаточно присвоить каждому удару по воротам в зависимости от типа (головой, «родной» ногой, «чужой» ногой) и позиции (из пределов вратарской площади, из штрафной площади, из-за пределов штрафной) коэффициент. Значение этого коэффициента должно характеризовать вероятность, с которой та или иная попытка приведет к взятию ворот. На самом деле, можно накручивать массу дополнительных атрибутов, учитывать индивидуальные качества игроков, сопротивление оппонентов и многое другое, но в действительности даже самая упрощенная XG работает вполне показательно, пусть даже заставит скривиться настоящих профессионалов.

Наша задача – продемонстрировать принцип действия системы, поэтому берем самую примитивную форму, не требующую доступа к сакральной статистической информации и моря рутинных подсчетов. Наша XG будет учитывать элементарно количество ударов, не деля их по ранжиру. Прежде чем приступить к подсчету турнирного пути «Спартака» в текущем чемпионате, раз уж решено использовать «красно-белых» в роли подопытных кроликов, нужно присвоить нашей единице измерения – удару, коэффициент. Рассчитываем его следующим образом: делим общее количество голов (279), забитых в РФПЛ, на число ударов, нанесенных всеми командами (3051). 0.091 – таково итоговое значение, на которое мы будем умножать количество ударов «Спартака» и его соперников в сыгранных матчах, выводя «наиболее вероятный исход».

1 тур. «Спартак» - «Арсенал» - 4:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 2.002 (22) – 1.092 (12) = 2:1 (3 очка)

Первый раз подробно: 22 удара нанес «Спартак» по воротам туляков, и это значение мы умножаем на наш коэффициент – 0.091, получившийся результат (2.002) округляем до целого значения и получаем количество «ожидаемых голов» москвичей в матче – 2. Но и «Арсенал» наиграл на взятие ворот, так что во вселенной, где футбол лишен непредсказуемости и основан на строгом расчете, «Спартак» выиграл бы, но скромнее – 2:1.

2 тур. «Спартак» - «Крылья Советов» - 1:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 2.457 (27) – 0.728 (8) = 2:1 (3 очка)

Здесь преимущество «Спартака» гораздо более очевидно, но счет такой же, как и в первом туре. Подчеркну, что мы используем очень грубую систему, поэтому имеет смысл обращать внимание только на исходы матчей, но не на счет.

3 тур. «Рубин» - «Спартак» - 1:1 (1 очко)

XG (удары по воротам): 1.183 (13) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)

Судя по XG, «Рубин» был ближе к победе, но ничья выглядит «справедливым» исходом после округления значений.

4 тур. «Спартак» - «Краснодар» - 2:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.547 (17) – 1.001 (11) = 2:1 (3 очка)

5 тур. «Анжи» - «Спартак» - 0:2 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.274 (14) – 1.638 (18) = 1:2 (3 очка)

6 тур. «Спартак» - «Локомотив» - 1:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.456 (16) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)

Первый случай, когда реальный результат матча расходится с ожидаемым: впрочем, «Спартаку» в XG не хватило до победы самой малости – меньше 0.05 балла.

7 тур. «Оренбург» - «Спартак» - 1:3 (3 очка)

XG (удары по воротам): 0.637 (7) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)

А вот в Оренбурге куда отчетливее «пахло» ничьей, потому что «Спартак» серьезно опередил ожидания, забив три мяча после всего лишь восьми ударов – всего на один больше, чем у хозяев.

8 тур. «Спартак» - «Уфа» - 0:1 (0 очков)

XG (удары по воротам): 2.457 (27) – 0.819 (9) = 2:1 (3 очка)

Где-то теряешь, а где-то находишь: с таким количеством ударов по воротам. «Спартак» не должен был проигрывать «Уфе», точнее, обязан был побеждать.

9 тур. «Зенит» - «Спартак» - 4:2 (0 очков)

XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 1.729 (19) = 1:2 (3 очка)

И – о, чудо – в Санкт-Петербурге наш XG «ставит» на победу «Спартака». Почему? Это действительно объяснимо, ведь «Зенит» продемонстрировал невероятную реализацию моментов, сумев извлечь 4 гола из 11 ударов и 4-х попаданий в створ.

10 тур. «Спартак» - «Ростов» - 1:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.456 (16) – 1.001 (11) = 1:1 (1 очко)

11 тур. «Урал» - «Спартак» - 0:1 (3 очка)

XG (удары по воротам): 0.819 (9) – 0.546 (6) = 1:1 (1 очко)

12 тур. «Спартак» - ЦСКА – 3:1 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 0.637 (7) = 1:1 (1 очко)

Система «ожидаемых голов» наиболее показательно работает на этом отрезке из трех матчей: демонстрация того, о чем эксперты говорили на протяжении всей осени: «Спартак» научился добиваться побед в «ничейных» матчах. И даже дерби против ЦСКА, где команда Массимо Карреры выглядела солиднее, могло закончиться мировым исходом.

13 тур. «Томь» - «Спартак» - 0:1 (3 очка)

XG (удары по воротам): 0.637 (7) – 1.547 (17) = 1:2 (3 очка)

14 тур. «Спартак» - «Амкар» - 1:0 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.729 (19) – 0.273 (3) = 2:0 (3 очка)

С одной стороны, Глушаков забил крайне маловероятным ударом в концовке матча, но, в то же время, получается едва ли не самая уверенная победа «Спартака» в первой части сезона. Во всяком случае, «красно-белые» доминировали по части создания опасных моментов, а «Амкар» прижимался к своим воротам и почти не беспокоил Реброва.

15 тур. «Терек» - «Спартак» - 0:1 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.547 (17) – 0.637 (7) = 2:1 (0 очков)

В Грозном «Спартак» провел некачественный матч и победа с единственным голом после стандарта – серьезная удача.

16 тур. «Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0 (0 очков)

XG (удары по воротам): 0.91 (10) – 1.638 (18) = 1:2 (3 очка)

Вот так неожиданность! Сложно комментировать такую метаморфозу, но остается снова отметить зашкаливающую реализацию «Крылышек»: забить четыре гола после 10 ударов и 5 попаданий в створ – это чересчур. Особенно, для команды из нижней части турнирной таблицы.

17 тур. «Спартак» - «Рубин» - 2:1 (3 очка)

XG (удары по воротам): 1.183 (13) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)

Даже участники матча соглашались, что игра была ничейной, что XG и подтверждает.

Итог: не будем обращать внимания на получившиеся «результаты», нас интересуют только исходы – для системы XG со столь грубыми настройками этого достаточно. Несколько результатов «Спартака» изменились по сравнению с реальными значениями, так что же произошло с суммой набранных очков? В таблице РФПЛ у «красно-белых» 40 очков, а XG настаивает, что должно быть всего лишь 34. Таков уровень аргументированных ожиданий, и, пожалуй, «Спартак» на фарте действительно хватил лишку в осенней части сезона. Однако даже без вмешательства удачи москвичи идут по графику претендента на чемпионство, другое дело, что за счет везения, характера и эмоций они создали себе отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя.