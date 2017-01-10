Сколько «лишних» очков у «Спартака»?

«Соккер.ру» скучает по РФПЛ. Чтобы было не так тоскливо, составим график наиболее вероятных результатов лидера чемпионата России и сравним с реальным положением дел.
Зимняя пауза в чемпионате России – это подходящий момент для философских размышлений и обсуждения всяких интересных штуковин, на которые не остается времени в разгар сезона. Сегодня поговорим об XG - Expected Goals (ожидаемые голы). Это аналитическая система, которая набрала серьезную популярность в футболе благодаря английскому журналисту Майклу Кэйли. Вообще-то, еще лет двадцать назад ее применял главный тренер сборной Норвегии Эгил Ольсен, но Кэйли популяризировал этот любопытный аналитический инструмент и вывел его из тесных прокуренных комнаток при раздевалках в массы.
Итак, XG – это «ожидаемые голы». Как посчитать? Достаточно присвоить каждому удару по воротам в зависимости от типа (головой, «родной» ногой, «чужой» ногой) и позиции (из пределов вратарской площади, из штрафной площади, из-за пределов штрафной) коэффициент. Значение этого коэффициента должно характеризовать вероятность, с которой та или иная попытка приведет к взятию ворот. На самом деле, можно накручивать массу дополнительных атрибутов, учитывать индивидуальные качества игроков, сопротивление оппонентов и многое другое, но в действительности даже самая упрощенная XG работает вполне показательно, пусть даже заставит скривиться настоящих профессионалов.
Наша задача – продемонстрировать принцип действия системы, поэтому берем самую примитивную форму, не требующую доступа к сакральной статистической информации и моря рутинных подсчетов. Наша XG будет учитывать элементарно количество ударов, не деля их по ранжиру. Прежде чем приступить к подсчету турнирного пути «Спартака» в текущем чемпионате, раз уж решено использовать «красно-белых» в роли подопытных кроликов, нужно присвоить нашей единице измерения – удару, коэффициент. Рассчитываем его следующим образом: делим общее количество голов (279), забитых в РФПЛ, на число ударов, нанесенных всеми командами (3051). 0.091 – таково итоговое значение, на которое мы будем умножать количество ударов «Спартака» и его соперников в сыгранных матчах, выводя «наиболее вероятный исход».
1 тур. «Спартак» - «Арсенал» - 4:0 (3 очка)
XG (удары по воротам): 2.002 (22) – 1.092 (12) = 2:1 (3 очка)
Первый раз подробно: 22 удара нанес «Спартак» по воротам туляков, и это значение мы умножаем на наш коэффициент – 0.091, получившийся результат (2.002) округляем до целого значения и получаем количество «ожидаемых голов» москвичей в матче – 2. Но и «Арсенал» наиграл на взятие ворот, так что во вселенной, где футбол лишен непредсказуемости и основан на строгом расчете, «Спартак» выиграл бы, но скромнее – 2:1.
2 тур. «Спартак» - «Крылья Советов» - 1:0 (3 очка)
XG (удары по воротам): 2.457 (27) – 0.728 (8) = 2:1 (3 очка)
Здесь преимущество «Спартака» гораздо более очевидно, но счет такой же, как и в первом туре. Подчеркну, что мы используем очень грубую систему, поэтому имеет смысл обращать внимание только на исходы матчей, но не на счет.
3 тур. «Рубин» - «Спартак» - 1:1 (1 очко)
XG (удары по воротам): 1.183 (13) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)
Судя по XG, «Рубин» был ближе к победе, но ничья выглядит «справедливым» исходом после округления значений.
4 тур. «Спартак» - «Краснодар» - 2:0 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.547 (17) – 1.001 (11) = 2:1 (3 очка)
5 тур. «Анжи» - «Спартак» - 0:2 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.274 (14) – 1.638 (18) = 1:2 (3 очка)
6 тур. «Спартак» - «Локомотив» - 1:0 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.456 (16) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)
Первый случай, когда реальный результат матча расходится с ожидаемым: впрочем, «Спартаку» в XG не хватило до победы самой малости – меньше 0.05 балла.
7 тур. «Оренбург» - «Спартак» - 1:3 (3 очка)
XG (удары по воротам): 0.637 (7) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)
А вот в Оренбурге куда отчетливее «пахло» ничьей, потому что «Спартак» серьезно опередил ожидания, забив три мяча после всего лишь восьми ударов – всего на один больше, чем у хозяев.
8 тур. «Спартак» - «Уфа» - 0:1 (0 очков)
XG (удары по воротам): 2.457 (27) – 0.819 (9) = 2:1 (3 очка)
Где-то теряешь, а где-то находишь: с таким количеством ударов по воротам. «Спартак» не должен был проигрывать «Уфе», точнее, обязан был побеждать.
9 тур. «Зенит» - «Спартак» - 4:2 (0 очков)
XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 1.729 (19) = 1:2 (3 очка)
И – о, чудо – в Санкт-Петербурге наш XG «ставит» на победу «Спартака». Почему? Это действительно объяснимо, ведь «Зенит» продемонстрировал невероятную реализацию моментов, сумев извлечь 4 гола из 11 ударов и 4-х попаданий в створ.
10 тур. «Спартак» - «Ростов» - 1:0 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.456 (16) – 1.001 (11) = 1:1 (1 очко)
11 тур. «Урал» - «Спартак» - 0:1 (3 очка)
XG (удары по воротам): 0.819 (9) – 0.546 (6) = 1:1 (1 очко)
12 тур. «Спартак» - ЦСКА – 3:1 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.001 (11) – 0.637 (7) = 1:1 (1 очко)
Система «ожидаемых голов» наиболее показательно работает на этом отрезке из трех матчей: демонстрация того, о чем эксперты говорили на протяжении всей осени: «Спартак» научился добиваться побед в «ничейных» матчах. И даже дерби против ЦСКА, где команда Массимо Карреры выглядела солиднее, могло закончиться мировым исходом.
13 тур. «Томь» - «Спартак» - 0:1 (3 очка)
XG (удары по воротам): 0.637 (7) – 1.547 (17) = 1:2 (3 очка)
14 тур. «Спартак» - «Амкар» - 1:0 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.729 (19) – 0.273 (3) = 2:0 (3 очка)
С одной стороны, Глушаков забил крайне маловероятным ударом в концовке матча, но, в то же время, получается едва ли не самая уверенная победа «Спартака» в первой части сезона. Во всяком случае, «красно-белые» доминировали по части создания опасных моментов, а «Амкар» прижимался к своим воротам и почти не беспокоил Реброва.
15 тур. «Терек» - «Спартак» - 0:1 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.547 (17) – 0.637 (7) = 2:1 (0 очков)
В Грозном «Спартак» провел некачественный матч и победа с единственным голом после стандарта – серьезная удача.
16 тур. «Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0 (0 очков)
XG (удары по воротам): 0.91 (10) – 1.638 (18) = 1:2 (3 очка)
Вот так неожиданность! Сложно комментировать такую метаморфозу, но остается снова отметить зашкаливающую реализацию «Крылышек»: забить четыре гола после 10 ударов и 5 попаданий в створ – это чересчур. Особенно, для команды из нижней части турнирной таблицы.
17 тур. «Спартак» - «Рубин» - 2:1 (3 очка)
XG (удары по воротам): 1.183 (13) – 0.728 (8) = 1:1 (1 очко)
Даже участники матча соглашались, что игра была ничейной, что XG и подтверждает.
Итог: не будем обращать внимания на получившиеся «результаты», нас интересуют только исходы – для системы XG со столь грубыми настройками этого достаточно. Несколько результатов «Спартака» изменились по сравнению с реальными значениями, так что же произошло с суммой набранных очков? В таблице РФПЛ у «красно-белых» 40 очков, а XG настаивает, что должно быть всего лишь 34. Таков уровень аргументированных ожиданий, и, пожалуй, «Спартак» на фарте действительно хватил лишку в осенней части сезона. Однако даже без вмешательства удачи москвичи идут по графику претендента на чемпионство, другое дело, что за счет везения, характера и эмоций они создали себе отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя.
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Вот и ответ))
Вот такой же подсчёт в этой статье.)))
Я понимаю, если бы взяли статистику одного клуба. Голы поделить на удары в СТВОР. Причём штанги и перекладины считать створом ворот. То можно бы было узнать сколько примерно могла бы забить команда. А так - ерунда какая то. Взяли все голы разделили на кол-во ударов. Ну, что за математика?
Да и вообще - фильм про то, как Тренер выиграл чемпионат благодаря таким вот подсчётам - ФАНТАСТИКА, ВЫМЫСЕЛ.))))
Я ем мясо, а мой сосед капусту, а в среднем мы едим голубцы)))
Cпасибо пускай скажут судьям, которые вытянули за уши.
Если даже вот такие вот бессмысленные на 100% статьи выкладываются и собирают читателей, значит Спартак - это единственное, что интересует людей. Согласитесь, статья ни о чем. Просто нужно, чтобы кто-то открыл её, прошел по ссылке, чтоб была движуха, может поругаются многочисленные фанаты Спартака с кем-нибудь...
А если берем заполняемость стадиона, то что такое РПЛ без Спартака? Это минус 40% интереса к футболу. Сколько бы Гинер не платил судьям за 5 пенальти в 5 матчах, сколько бы миллиардов не вбухивали в новый стадион Газпром-Зенита - идут только на Спартак. В снег идут, в дождь идут, в Москве идут, на Камчатке идут, дети идут, взрослые идут, идут все и идут везде.
На этом фоне про 12 млн. фанатов Зенита остается только скептически улыбнуться, так как стремно о таком слышать от официального лица. Ну да, 12 млн... а на ЦСКА вообще 15. А потом игроки, тренер и президент воют, что болельщик не пришел в эту стеклянную коробку ЦСКА, поддержать чемпиона. ну не идут люди, просто не идут.
Если мы хотим развивать РПЛ - нам нужно, чтобы развивался Спартак. Не только Спартак должен тащить болельщиков на стадион и воспитывать молодежь, но и РПЛ что-то должно сделать для Спартака - хотя бы не топить. Смешно сказать: Зенит опять лидер по пенальти, у Спартака опять НОЛЬ пенальти за 17 матчей. Ну что это? Здесь есть хоть капля честного судейства? Не смешите, а.
По ощущениям, субъективным, Россия уже устала от ЦСКА и Зенита. Куда их только не суют. Чего Гинер только не выдумывает, сколько Миллер на тратит российских денег, а болеют все равно за частный клуб с частными деньгами московский Спартак.
Вот что такое "народная команда". Хотите, чтобы народ пошел на стадионы - не мешайте Спартаку играть. В матче с ЦСКА клуб доказал, кто здесь чемпион. Но в мате с Зенитом судья устроил такое, что... ну, сами видели. Просто не мешайте. Спартак все сделает за вас, господа чиновники. И молодежь воспитает и болельщика на футбол притянет и обыграет всех кого надо - не хотите помогать, просто не мешайте.
Не мешайте.