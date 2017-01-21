​Хронология скандала: «Барселона» стала «Реалом»

Сняв «проклятие» «Аноэты» - первая победа за десять лет, «Барселона» снова оказалась в центре судейского скандала. «Соккер.ру» разбирает спорные решения этого сезона.

Восстановим всю картину. И тогда поймем, когда «Барселона» может сказать, что потеряла очки из-за арбитров, а когда наоборот им помогли? Ведь споры жаркие, президент Ла Лиги выступает с заявлениями, что не виноват в поражениях «Барселоны» в чемпионате. Восстанавливаем хронологию скандала, который начался в первом же туре Примеры.

20 августа 2016. «Барселона» - «Бетис» - 6:2

Эпизод: падение Суареса в штрафной площади оставляют без внимания.

В этом матче у Луиса Суареса хет-трик. На шестой минуте Туран вывел «Барселону» вперед. И хотя «Бетис» отыгрался, на перерыв ушли при счете 3:1. Понятно, что когда забили шесть раз и выиграли, то о падении в штрафной площади не говорят. Хотя счет был ничейным на тот момент. И прекрасно видно, где были руки защитника – на спине у Суареса:

Решение: ошибочное, защитник проиграл позицию и толкнул нападающего, это пенальти и желтая карточка оборонцу.

21 сентября. «Барселона» - «Атлетико» - 1:1

Эпизоды: мяч попадал в руки Габи и Саулю Ньигесу, арбитр не реагировал.

При счете 0:0 каталонцы пытались убедить арбитра, что ему надо назначить пенальти. В этом ничейном матче было два эпизода, когда мяч касался рук футболистов «Атлетико». Но такое ощущение, что Луис Энрике не следит за изменениями правилам футбола – его игроки постоянно требуют пенальти, когда очевидно, что расстояние, которое проходит мяч, слишком маленькое. А это с прошлого года повод не назначать пенальти. Тем более, когда мяч не идет в ворота.

Решения: верные, арбитры сработали грамотно.

2 октября 2016. «Сельта» - «Барселона» - 4:3

Эпизоды: падения Андре Гомеша в штрафной площади без пенальти.

Каталонцы потеряли очки, проиграли, но при этом неудачные попытки португальского хавбека заработать пенальти не добавить в число эпизодов, когда арбитры «душили» «Барселону». Хотя бы потому, что на 64-й минут (на видео с 4:05) был назначен пенальти после того, как защитник явно схватил Андре Гомеша за футболку и португалец упал. Неймар реализовал приговор.

Решения: верные, Гомеш получил пенальти, когда вправду было нарушение, когда не было – арбитр молчал.

Эпизод: Неймар падает в штрафной площади, пенальти нет.

Вот тут «Барселона» может ругать судью. Прошло пару минут после того, как бразилец реализовал пенальти после падения Андре Гомеша, а теперь он сам упал. На видео видно, что Мальо, с которыми у нападающего непростые отношения, потянул форварда за руку. В мяч сыграть не мог. Единственное оправдание для арбитра – сказать, что Неймар не смог бы забить, то есть не терял возможность. Но это не отменяет фол:

Решение: ошибочное, «Барселона» должна была получить второй подряд одиннадцатиметровый при счете 3:2 в пользу «Сельты».

22 октября 2016. «Валенсия» - «Барселона» - 2:3

Эпизод: Родриго падает в штрафной площади «Барселоны» - арбитр молчит.

Скандальный матч с «боулингом» после попадания бутылки в толпу игроков «Барселоны» и провокации Неймара мог завершиться в пользу «Валенсии», если бы при счете 0:1 был поставлен пенальти. Умтити рукой толкнул нападающего «Валенсии» Родриго:

Решение: ошибочное, это пенальти, поскольку игру корпусом нельзя спутать с толчком рукой.

19 ноября 2016. «Барселона» - «Малага» - 0:0

Эпизод: Туран сбивают в штрафной площади, арбитр пенальти не назначил.

В тот вечер «Барселона» не забила дома «Малаге» и потеряла два очка, поэтому эпизод прямо влиял на результат. Турана оттеснили от мяча, Рикки сыграл жестко, но игры рукой не видно, Арда достал мяч до того, как его зацепили:

Решение: верное, была борьба за мяч без криминала, и арбитр мог прочитать желание Турана упасть, когда его коснулись.

Эпизод: Пике забивает мяч, но у Гомеша в атаке фиксируют офсайд.

Если эпизод с Тураном понятен, то под конец матча у «Барселоны» отобрали победный гол. И Андре Гомеш был в правильном положении в момент передачи (обратите внимание на защитника на правом от вас углу штрафной), и Пике находился у него за спиной. Чистый гол:

Решение: ошибочное, Жерар забил по правилам, поскольку Гомеш до этого не был в офсайде.

23 ноября 2016. «Селтик» - «Барселона» - 0:2

Эпизод: назначение пенальти после падения Суареса.

Месси забил «Селтику» до перерыва, но выездной матч не был таким простым, как домашний, когда «наклепали» шотландцам семь мячей. Итальянец Даниэль Орсато прекрасно видел, как и миллионы зрителей, что «Барселона» могла выиграть и без пенальти при счете 0:1. Но зачем-то его назначил. Защитник не достал мяч, хотя пытался, поскольку Суарес крепко держал его за руку:

Решение: ошибочное, Суарес схватил защитника за руку, не боролся за мяч, но искал повод упасть – нужна желтая карточка Луису.

3 декабря 2016. «Барселона» - «Реал» - 1:1

Эпизоды: Маскерано сбивает Васкеса, Ракитич играет рукой, Роналду хватают за футболку – нет пенальти.

В Эль Класико был своеобразный футбол. Очевидно, что «Барселона» могла выиграть 2:0, а могла и проиграть. На третьей минуте имеем четкий фол против Васкеса – точно пенальти. Дальше Ракитич сыграл рукой – уже не пенальти, поскольку мяч не шел в створ или к Роналду под удар и хорват, хоть и выставлял локоть, пытался сыграть головой. А вот захват Маскерано футболки Криштиану, который помешал португальцу выпрыгнуть и ударить – повод для одиннадцатиметрового:

Решения: два ошибочных и одно верное, два пенальти можно было смело назначать, Маскерано играл грязно.

5 января 2017. «Атлетик» - «Барселона» - 2:1

Эпизод: Неймар падает в штрафной площади, пенальти не назначают.

Вот здесь при счете 2:0 в пользу басков случился эпизод, который мог развернуть кубковую игру. Неймара сбили в штрафной площади. Но арбитр посчитал, что бразилец симулировал, требуя пенальти. Явная ошибка, поскольку даже без повтора видно, как в мяч обороняющийся игрок не попадает:

Решение: ошибочное, в мяч защитник не сыграл, Неймара явно зацепили, это пенальти.

8 января 2017. «Вильярреал» - «Барселона» - 1:1

Эпизод: Бруно Сориано падает на мяч рукой, арбитр не реагирует.

Было сразу две игры рукой от Бруно Сориано. Обе были, но это разные эпизоды, не стоит путать. Когда Денис Суарес и Бруно Сориано боролись, то защитник упал, и мяч оказался рядом с рукой, причем игрок сразу вскочил на ноги.

Решение: верное, защитник не успевал убрать руку и к мячу ее не тянул, в отличие от второго эпизода.

Эпизод: мяч попадает в руку Маскерано, пенальти не назначают.

Когда Хавьера после матча спросили о том эпизоде, он заявил, что не мог же себе руку отрезать. Оно-то верно, но Пике, обвиняя арбитра матча в ошибках – а они были, заявил, что в случае с Маскерано не было нарушения. Жерар ошибся или обманул, «Вильярреал» мог выиграть 2:0:

Решение: ошибочное, рука Хавьера закрывала путь мячу в ворота, это пенальти.

Эпизод: мяч попадает в руку Бруно Сориано, арбитр не реагирует.

74-я минута, «Барселона» проигрывает, Месси бьет по воротам, а упавший защитник Сориано тянется рукой к мячу. Арбитр игнорирует эпизод, хотя в этом случае умный рефери смог бы учесть две стороны медали. Первая – мяч к руке пролетел пару метров, игрок падал, то есть конечность вроде как в естественном положении. Вторая сторона нашей медали – видно, что Бруно тянется к мячу, то есть это неспортивное поведение:

Решение: ошибочное, динамизм не мешает увидеть, что упавший Бруно Сориано тянет руку к мячу. Это свободный удар за или пенальти.

11 января 2017. «Барселона» - «Атлетик» - 3:1

Эпизод: отмена гола Суареса из-за осайда.

В Кубке Испании «Барселона» отыграла гостевой поражение у «Атлетика» и пошла дальше. Но это не мешает вспомнить дикое решение бригады арбитров. При счете 0:0 отменен из-за офсайда у Суареса чистый гол. Луис был вне игры, когда мяч доставляли Неймару, но это пассивный офсайд, уругваец позже успел занять правильное положение:

Решение: ошибочное, гол чистый, Суарес в момент передачи Неймара не в офсайде.

19 января 2017. «Реал Сосьедад» - «Барселона» - 0:1

Эпизод: неспортивное поведение Месси, у которого уже была желтая карточка.

Здесь претензии с двух сторон. Ильярраменди после матча был недоволен тем, что не удалили Месси. Лионель на баскской земле заработал глупейшую желтую карточку (на видео ниже, начиная с 3:30). Полчаса разыгрывал штрафной, зачем-то тянул время перед перерывом. Чистое предупреждение, тут споров не может быть. Но Ильярраменди указывает на эпизод, который случился на 57-й минуте (5:30 на видео).

Штрафной в пользу «Реала Сосьедад» привел к тому, что Месси схватил мяч и стоял рядом с соперником, чтобы команда успела перестроиться. Ильярраменди отобрал у Лионеля мяч и ввел в игру. Формально это нарушение правил со стороны аргентинца – помешал разыграть штрафной. Но, как правильно показал арбитр, который был в метре от эпизода – не было свистка. Судья не давал права разыгрывать мяч, на что имеет право, пока не выставит стенку на положенное расстояние.

Решение: верное, Месси в этом случае не заслужил удаление. Хотя до этого спорил с арбитром, на что права не имеет.

Эпизод: падение Неймара в штрафной площади, желтая карточка за симуляцию.

А теперь момент, который стал причиной недовольства клуба «Барселона». Требуют отмены предупреждения, поскольку не считают, что Неймар упал умышленно и без фола. Насчет первого – сложно согласиться, видно желание заработать пенальти. Насчет второго – контракт с рукой голкипера был, что четко видно на видео:

Решение: ошибочное, мяч уходил за пределы поля, что мешает назначить пенальти. Но при этом вратарь явно зацепил Неймара. Желтая карточка выдана за решение «дорисовать» фол, «Барселона» может добиться ее отмены.

Общий счет: 12 неверных решений, 8 – верных.

Страсти накаляются, количество эпизодов растет в новом году. Разобрали двадцать заметных и показательных моментов, и счет не в пользу арбитров. Двенадцать ошибок – невероятно много. Хотя сразу надо разделить ляпы, ведь в пяти из этих двенадцати случаев фолы трактовали в пользу «Барселоны». Остается семь моментов, когда принимали решения против каталонцев. В пересчете на очки именно в чемпионате Испании это в идеале плюс пять пунктов. Также помним о пяти ошибках в пользу «Барселоны» - на кону оказываются те же пять пунктов, если учитывать результаты матчей. Каталонцы потеряли столько же пунктов из-за ошибок, как и приобрели. Любопытный вывод получился, вышли в ноль.

Как видите, в новом сезоне «Барселона» и «скандал» - слова-синонимы. Виной тому слабые судьи, руководство и тренер клуба. Также виноваты футболисты. Поведение Месси, например, больше похоже на попытку вызвать удаление, чтобы добавить еще один аргумент в список «заговор Мадрида» и отдохнуть от футбола. Но превращение «Барселоны» в «Реал» времен Моуриньо вряд ли радует поклонников каталонцев. Они привыкли к кружевному футболу, а не к таким эпизодам. Если арбитры со всей Европы будут считать игроков «Барселоны» грубиянами и симулянтами, вряд ли команда от этого выиграет. Порой сами фанаты «Барселоны» не могут понять, нарушали против Неймара правила или он пытался обмануть судью?