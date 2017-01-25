Девятый швед. Кого подписал «Краснодар»?

Виктор Клаессон станет девятым шведским футболистом в чемпионате России. «Соккер.ру» присматривается к универсальному полузащитнику и вспоминает его соотечественников.

Досье новичка «Краснодара»

Полное имя: Виктор Клаессон;

Гражданство: Швеция;

Возраст: 25 лет (2 января 1992);

Антропометрия: 183 сантиметра, 79 килограмм;

Клубы: «ИФК Вернамо» (2008 - 2011), «Эльфсборг» (2011 – 2017).

Титулы: чемпион Швеции (2012), Кубок Швеции (2012/2013)

Позиция: универсальный атакующий полузащитник.

Детали сделки

«Краснодар» не разглашает сумму трансфера, но, скорее всего, в СМИ просочилась сумма, близкая к правде. Речь идет о 2 миллионах евро («Трансфермаркт» оценивает шведского хавбека в 1.5 миллиона). О продолжительности контракта сообщает официальный сайт «быков»: соглашение с новичком рассчитано на 3.5 года, то есть до июня 2020-го.

Статистика Клаессона

«Вернамо» (2-й и 3-й шведские дивизионы): 71 матч = 29 голов, 25 результативных передач;

«Эльфсборг» (высшая шведская лига): 177 матчей = 45 голов, 37 результативных передач;

Сборная Швеции (с 2012 года): 9 матчей = 1 гол.

Зачем «Краснодару» Клаессон?

Приобретение шведского хавбека – это очевидная реакция «Краснодара» на расставание в зимнее трансферное окно с Одилом Ахмедовым, который отправился в Китай, и Эбуэ Куасси, подписавшим контракт с «Селтиком». Два полузащитника покинули команду, следовательно, для восстановления правильного «кровообращения» в средней линии требовались новички. Виктор вряд ли способен сходу усилить основной состав, это необходимое укрепление обоймы, однако, учитывая работоспособность и универсализм Клаессона, он может стать важным 12-м игроком команды, то есть ближайшим запасным, джокером, уже весной. В «Эльфсборге» швед чаще всего выходил на позиции центрального атакующего полузащитника, но он также способен исполнить инсайда на любом из флангов, центрального хавбека типа «бокс ту бокс» и даже нападающего.

Сильные стороны новичка «Краснодара»

1. Универсализм. Умение закрыть сразу несколько позиций определенно привлекло «быков», команде, выступающей на несколько фронтов и применяющей ротацию, не обойтись без игроков с поддержкой широкого функционала.

2. Знаком с ответственностью. В «Эльфсборге» Клаессон был главным креативным мозгом команды, во многом именно от его действий зависела игра в атаке. Статистика это подтверждает: 82 результативных действия в 177 матчах. Так что Виктору не привыкать чувствовать ответственность за результат, по футбольному и ментальному складу он ведущий футболист, а не ведомый.

3. Мастер последнего паса. Естественное умение для плеймейкера, коим является шведский хавбек.

4. Поставленный удар. Виктор – правша, и одной из его «фишек» является мощный удар с правой ноги. Неоднократно забивал из-за пределов штрафной площади, попробует сделать это и в России.

Минусы

1. Скорость. Клаессон техничен, хорошо видит поле и обладает голевым чутьем, но он нетороплив. Виктору предстоит перестраиваться на иные скорости в РФПЛ, в том числе это касается и быстроты принятия решений.

2. Скудность международного опыта. Клаессон дебютировал за сборную Швеции пять лет назад – 18 января 2012 года, и с тех пор провел за «Тре Крунур» всего лишь 9 встреч. Его не было в заявке на Евро-2016, то есть в своей стране хавбек котируется не слишком высоко.

3. Привык быть центром. В «Эльфсборге» Виктору позволялось все. Он мог действовать по всему фронту атаки, меняя позиции на свое усмотрение, советовать партнерам, как открываться и куда бежать. Оказавшись в мастеровитой компании на правах подмастерья и с четкими заданиями, Клаессону будет непросто реализовать свои сильные качества.

Зачем Клаессону «Краснодар»?

Но тем интереснее для шведа! Для него переход в «Краснодар» - это большой вызов, ведь в последний год ему нередко задавали вопрос: «Вы уже переросли уровень чемпионата Швеции?» Ответ утвердительный, поэтому логичным шагом для дальнейшего карьерного прогресса был отъезд в зарубежный клуб. «Быки» - постоянный участник еврокубков, кроме того, в составе новой команды Клаессон встретит авторитетного соотечественника Гранквиста, без чьего совета этот трансфер не обошелся. Ну, и финансовый фактор не стоит сбрасывать со счетов: сменив клуб и чемпионат, Виктор наверняка выиграл в зарплате, хотя главное, что для него переход в «Краснодар» является шагом вверх по карьерной лестнице и шансом заявить о себе.

Шведские футболисты в РФПЛ

Виктор Клаессон станет девятым легионером из Швеции в чемпионате России. Чего добились его предшественники?

Йонас Валлерстедт («Торпедо-Металлург», 2003). Первый швед получился комом. Йонас принял участие в двух матчах московского клуба, потом тренировался с дублем, а всего через три месяца его трехлетний контракт был приостановлен: руководство «Торпедо-Металлурга» не устраивал уровень нападающего, который, не считая короткой командировки в Москву, всю карьеру провел на родине.

Понтус Вернблум (ЦСКА, с 2012). Вернблум уже пять лет выступает в России, регулярно входит в число лучших игроков чемпионата на своей позиции, является одним из лидеров армейцев, с которыми завоевал три чемпионских титула.

Расмус Эльм (ЦСКА, 2012 – 2014). Когда-то Вернблума пригласили, чтобы заманить Эльма, но Понтус стал более значимым игроком в истории ЦСКА. Впрочем, на счету Расмуса тоже есть два сильных сезона, которые оборачивались завоеванием золотых медалей. Болезнь помешала Эльму раскрыть свой потенциал в полной мере.

Ким Чельстрем («Спартак», 2012 – 2015). Настоящий профессионал и человечный дядька, о чем говорят его поступки за пределами поля, правда, приехал в Россию, уже оставив лучшие годы карьеры позади. Когда тренеры доверяли – честно выполнял свою работу, запомнился также неожиданной командировкой из «Спартака» в лондонский «Арсенал». После себя оставил добрую память, несмотря на то, что команда не блистала.

Андреас Гранквист («Краснодар», с 2013). Один из лучших и самых стабильных центральных защитников РФПЛ, дослужившийся до капитанской повязки в «Краснодаре», что подчеркивает авторитет шведа в команде. Клаэссону повезло с таким наставником.

Карлос Страндберг (ЦСКА, 2015 – 2017). Продажа Страндберга в «Брюгге» стала сюрпризом, ведь в молодом нападающем виделась перспектива. Спустя аренду или две Карлос мог заиграть в ЦСКА, а так будет на досуге вспоминать гол «Спартаку» в проигранном дерби.

Себастьян Хольмен («Динамо», с 2016). Хольмен оказался в «Динамо» незадолго до вылета в ФНЛ. В РФПЛ сыграл десяток встреч, оставив неоднозначное впечатление, зато нынешний сезон проводит в основе и собирается вернуться с «бело-голубыми» в элиту.

Эмиль Бергстрём («Рубин», с 2016). Присоединился к «Рубину» прошлой зимой, обратил на себя внимание во второй части прошлого сезона и даже забил победный гол в ворота «Урала», однако после прихода Хави Грасии и летней кадровой революции лишился места в основном составе.

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