Страсть и ненависть в Ла Лиге

Блогер «Соккер.ру» Tott_Hot путем статистических подсчетов определяет самый успешный клуб Испании за всю историю. «Барселона» или «Реал»?

Вот мы и добрались до лакомого кусочка - футбола Испании! У него много любителей, но и не меньше ненавистников. Причины для ненависти не безосновательны. В первую очередь - это борьба двух полюсов, которые редко дают шанс кому-то третьему влиться в борьбу, и лишает львиной доли интриги. Но если провести параллели, то в чемпионате Испании никогда ни один клуб не сидел так крепко на троне, как, например, «Бавария» в Германии, «Марсель» и ПСЖ во Франции или же современный «Ювентус» в Италии. Здесь не расслабишься, ведь твой извечный соперник никогда не даст тебе дышать полной грудью. Речь идет, как и все догадались, о двух несломленных годами и даже веками клубах - «Барселона» и «Реал Мадрид»! Извечные враги, достойные соперники, из года в год ищущие оружие и козыри друг против друга.

Но не стоит забывать о менее именитых представителях испанского футбола. За главным рингом, в тени кулис жизнь бьёт ключом! И нет-нет, да кто-то из этих наглецов залезает на ринг и начинает колотить двух главных претендентов без объявления войны. Эти ребята не из робкого десятка, и если кто-то думает, что они ничего из себя не представляют за двумя широкими спинами, то они выходят на европейские разборки и наказывают английских, итальянских и всех прочих болтунов.

Извечные споры, кто же выше, сильнее и быстрее на Пиренейском полуострове, никогда не закончатся. Мой рейтинг тоже не повлияет на мнение доброй половины читателей, но всё же предлагаю Вам проследить за подсчетами и выявить, кто же является самым успешным клубом Испании!

Рейтинг составляем как и в предыдущих статьях. Начнем с Кубка Испании!

Кубок Испании

Не будем уходить от классики - распределение очков такое же, как и в Кубках Англии, Италии, Франции и Германии. За выход в четвертьфинал даётся 1 очко, полуфинал - 2 очка. Финалисту достаётся 3 очка, обладателю - 4

1.Барселона 185 41.Расинг Ферроль 4 2.Реал Мадрид 175 42.Кордова 4 3.Атлетик Бильбао 159 43.Бискайя Бильбао 3 4.Атлетико Мадрид 117 44.Сиклиста Сан-Себастьян 3 5.Валенсия 103 45.Европа Барселона 3 6.Эспаньол 70 46.Химнастик Таррагона 3 7.Севилья 67 47.Баракальдо 3 8.Реал Сарагоса 63 48.Саламанка 3 9.Реал Сосьедад 50 49.Логроньес 3 10.Реал Бетис 42 50.Кадис 3 11.Депортиво Ла-Корунья 35 51.Мирандес 3 12.Спортинг Хихон 32 52.Фортуна Виго 2 13.Сельта 32 53.Логроньо 2 14.Реал Вальядолид 27 54.Реал Хаэн 2 15.Реал Унион 22 55.Понтеведра 2 16.Мальорка 22 56.Альбасете 2 17.Осасуна 18 57.Мерида 2 18.Гранада 16 58.Фигерас 2 19.Расинг Сантандер 14 59.Нумансия 2 20.Лас Пальмас 13 60.Альмерия 2 21.Аренас Гечо 12 61.Монклоа Мадрид 1 22.Реал Овьедо 12 62.Галисия 1 23.Депортиво Алавес 12 63.Академика Кабальерия 1 24.Кастельон 10 64.Расинг Мадрид 1 25.Эльче 9 65.Сеута 1 26.Сабадель 9 66.Херес 1 27.Райо Вальекано 8 67.Алькояно Валенсия 1 28.Хетафе 8 68.Атлетик Тетуан 1 29.Малага 8 69.Сант Андреу Барселона 1 30.Эркулес Аликанте 7 70.Бургос 1 31.Реал Мадрид Кастилья 7 71.Компостела 1 32.Реал Мурсия 7 72.Граменет 1 33.Реал Виго Спортинг 6 34.Тенерифе 6 35.Вильярреал 6 36.Химнастик Мадрид 5 37.Эспана Барселона 5 38.Рекреативо Уэльва 5 39.Леванте 5 40.Эспаньол Мадрид 4

Самым успешным клубом в Кубке Испании признана «Барселона»! Но разрыв не велик от преследователя. И если вообще смотреть по времени, то до середины 80-х годов ХХ века, неизменно на вершине рейтинга находился «Атлетик» из Бильбао, после его настиг «Реал», но в итоге оба были опережены каталонскими мастерами. Общие результаты рейтинга не вызывают больших удивлений, разве что «Вильярреал» - крепкий представитель современной Ла Лиги, лишь на 35-м месте с 6-ю очками. Этот клуб сравнительно недавно начал своё восхождение в элиту, и в первой половине розыгрышей национального кубка не подавал никаких признаков жизни.

Чемпионат Испании

Чемпионат Испании проводится с 1929 года. С первого розыгрыша количество участников увеличилось ровно вдвое. Поэтому, чтобы приблизительно уровнять успехи клубов, относительно количества участников, разделим очки следующим образом:

Сезоны, в которых принимали участие по 10 или 12 клубов:

1 место - 6 очков

2 место - 4 очка

3 место - 3 очка

4 место - 2 очка

5 и 6 места - 1 очко

Сезоны, в которых принимали участие по 14 клубов:

1 место - 6 очков

2 место - 4 очка

3 место - 3 очка

4 и 5 место - 2 очка

6 и 7 места - 1 очко

Сезоны, в которых принимали участие по 16 клубов:

1 место - 7 очков

2 место - 5 очков

3 место - 4 очка

4 место - 3 очка

5 и 6 места - 2 очка

7 и 8 места - 1 очко

Сезоны, в которых принимали участие по 18 или 20 клубов:

1 место - 7 очков

2 место - 5 очков

3 и 4 место - 4 очка

5 и 6 место - 3 очка

7 и 8 место - 2 очка

9 и 10 место - 1 очко

Теперь складываем всё в общую таблицу:

1.Реал Мадрид 405 21.Расинг Сантандер 18 2.Барселона 389 22.Эркулес Аликанте 10 3.Атлетико Мадрид 248 23.Эльче 9 4.Атлетик Бильбао 209 24.Кастельон 8 5.Валенсия 208 25.Тенерифе 8 6.Севилья 123 26.Гранада 7 7.Реал Сосьедад 97 27.Аренас Гечо 6 8.Реал Сарагоса 73 28.Сабадель 6 9.Эспаньол 64 29.Хетафе 6 10.Реал Бетис 64 30.Депортиво Алавес 5 11.Депортиво Ла-Корунья 63 31.Саламанка 4 12.Сельта 42 32.Леванте 4 13.Вильярреал 37 33.Райо Вальекано 3 14.Спортинг Хихон 36 34.Кордова 2 15.Реал Овьедо 28 35.Понтеведра 2 16.Мальорка 25 36.Логроньес 2 17.Осасуна 24 37.Бургос 2 18.Малага 22 38.Альбасете 2 19.Реал Вальядолид 19 39.Рекреативо Уэльва 2 20.Лас Пальмас 18 40.Альмерия 2 41.Реал Унион 1 42.Химнастик Таррагона 1 43.Компостела 1

Здесь уже «сливочные» могут праздновать победу! С таким же небольшим отрывом они опережают «блаугранас». Интрига растёт! Ну а третью строчку, к моему лично удивлению, уверенно застолбили столичные «матрасники».

Международные кубки

Мы всё ближе к развязке. Следующая остановка - евроарена! Наиболее справедливым раскладом, с учетом уровня чемпионата и конкуренции внутри него и в Европе, считаю разделить очки, как и для Италии:

Кубок обладателей кубков и Кубок ярмарок:

четвертьфиналист - 1

полуфиналист -2

финалист - 3

обладатель - 4

Кубок УЕФА / Лига Европы

четвертьфиналист - 2

полуфиналист - 3

финалист - 4

обладатель - 5

Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов

четвертьфиналист - 3

полуфиналист - 4

финалист - 6

обладатель - 9

1.Реал Мадрид 212 11.Сельта 6 2.Барселона 165 12.Реал Сосьедад 6 3.Атлетико Мадрид 69 13.Мальорка 5 4.Валенсия 55 14.Малага 5 5.Севилья 28 15.Депортиво Алавес 4 6.Вильярреал 18 16.Тенерифе 3 7.Реал Сарагоса 17 17.Осасуна 3 8.Атлетик Бильбао 16 18.Реал Бетис 2 9.Эспаньол 10 19.Райо Вальекано 2 10.Депортиво Ла-Корунья 9 20.Хетафе 2 21.Реал Вальядолид 1

Безоговорочная победа столичного клуба! Но если разделять очки по турнирам, то здесь будет иная картина. Перед подсчетами очков в Кубке и Лиге чемпионов, «Барселона» опережала «Реал» более чем на 40 очков, намного активнее набирая балы в менее престижных европейских турнирах. Но КЕЧ и ЛЧ всё расставили по своим местам. И здесь заслуга не только 11-ти ушастых ёмкостей, «Реал Мадрид» намного чаще добирался до финалов и полуфиналов самого престижного футбольного турнира планеты, нежели сине-гранатовые соперники. Ну, а «матрасники» снова на почетном третьем месте!

Итоги

Завершаем нашу гонку и суммируем все очки, набранные испанскими клубами во всех турнирах!

1.Реал Мадрид 792 41.Эспана Барселона 5 2.Барселона 739 42.Альбасете 4 3.Атлетико Мадрид 434 43.Альмерия 4 4.Атлетик Бильбао 384 44.Понтеведра 4 5.Валенсия 366 45.Расинг Ферроль 4 6.Севилья 218 46.Химнастик Таррагона 4 7.Реал Сарагоса 153 47.Эспаньол Мадрид 4 8.Реал Сосьедад 153 48.Баракальдо 3 9.Эспаньол 144 49.Бискайя Бильбао 3 10.Реал Бетис 108 50.Бургос 3 11.Депортиво Ла-Корунья 107 51.Европа Барселона 3 12.Сельта 80 52.Кадис 3 13.Спортинг Хихон 68 53.Мирандес 3 14.Вильярреал 61 54.Саламанка 3 15.Мальорка 52 55.Сиклиста Сан-Себастьян 3 16.Реал Вальядолид 47 56.Компостела 2 17.Осасуна 45 57.Логроньо 2 18.Реал Овьедо 40 58.Мерида 2 19.Малага 35 59.Нумансия 2 20.Расинг Сантандер 32 60.Реал Хаэн 2 21.Лас Пальмас 31 61.Фигерас 2 22.Гранада 23 62.Фортуна Виго 2 23.Реал Унион 23 63.Академика Кабальерия 1 24.Депортиво Алавес 21 64.Алькояно Валенсия 1 25.Сабадель 19 65.Атлетик Тетуан 1 26.Аренас Гечо 18 66.Галисия 1 27.Кастельон 18 67.Граменет 1 28.Эльче 18 68.Монклоа Мадрид 1 29.Тенерифе 17 69.Расинг Мадрид 1 30.Эркулес Аликанте 17 70.Сант Андреу Барселона 1 31.Хетафе 16 71.Сеута 1 32.Райо Вальекано 13 72.Херес 1 33.Леванте 9 34.Реал Мадрид Кастилья 7 35.Реал Мурсия 7 36.Рекреативо Уэльва 7 37.Кордова 6 38.Реал Виго Спортинг 6 39.Логроньес 5 40.Химнастик Мадрид 5

Как видим из таблицы, «Реал Мадрид» - победитель нашего рейтинга! Своего извечного конкурента клуб опережает на целых 53 очка, это чуть больше, чем набрал за всю свою историю не последний испанский клуб «Мальорка». «Атлетико» из Мадрида подтверждает своё современное прозвище - «третья сила»!

P.S

Напоследок составим рейтинг регионов Испании. За показатель принят самый успешный местный клуб.

РЕГИОН САМЫЙ УСПЕШНЫЙ КЛУБ ОЧКИ 1.Мадрид Реал Мадрид 792 2.Каталония Барселона 739 3.Баскония Атлетик Бильбао 384 4.Валенсия Валенсия 366 5.Андалусия Севилья 218 6.Арагон Реал Сарагоса 153 7.Галисия Депортиво Ла-Корунья 107 8.Астурия Спортинг Хихон 68 9.Балеарские острова Мальорка 52 10.Кастилия и Леон Реал Валядолид 47 11.Наварра Осасуна 45 12.Кантабрия Расинг Сантандер 32 13.Канарские острова Лас-Пальмас 31 14.Мурсия Реал Мурсия 7 15.Риоха Логроньес 5 16.Кастилия - Ла-Манча Альбасете 4 17.Эстремадура Мерида 2

Спасибо за внимание! Да простят меня несогласные)