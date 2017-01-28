Зачем «Зениту» «подержанный» Иванович?

Бранислав Иванович – это громкое имя, но соответствует ли сербский защитник тому уровню, на который рассчитывают в «Зените»? «Соккер.ру» изучает риски «Зенита».

Цифры Бранислава Ивановича

33 года исполнится Ивановичу 22 февраля, Бранислав старше каждого центрального защитника «Зенита»: на 3 года он обходит Кришито, на 4 – Нету, на 1 год – Ломбертса, на 7 лет – Новосельцева. Впрочем, прожженные футбольные люди советуют не заглядывать в паспорт футболистам.

71 матч за московский «Локомотив» провел Бранислав Иванович в период с 2006 по 2008 год. В этих поединках сербский футболист забил 7 голов. С железнодорожниками Бано завоевал Кубок России, а также вошел в список 33 лучших футболистов РФПЛ под первым номером на своей позиции.

9 трофеев завоевал в составе «Челси» потенциальный новичок «Зенита». Дважды Иванович побеждал в АПЛ, собрал коллекцию из трех Кубков Англии, Кубка Футбольной Лиги и Суперкубка Англии. Жемчужины его коллекции – победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

9-й сезон в составе «синих» проводит Бранислав. За это время он появлялся на поле в 375 встречах (во втором десятке гвардейцев за всю историю лондонского клуба) и отметился 35 голами.

10 миллионов евро – оценочная стоимость Ивановича по данным «Трансфермаркта». «Зениту» серб обойдется в 5 миллионов евро, так как в конце сезона у него истекает контракт с «Челси», что снижает рыночную стоимость. Ожидается, что зарплата Бранислава будет равняться тем же 5 миллионам евро, а контракт будет рассчитан на 2.5 года. Таким образом, суммарные расходы питерцев составят 17.5 миллионов евро.

584 минуты в АПЛ провел Иванович в нынешнем сезоне, это 13-й показатель среди всех футболистов «Челси», Джон Терри и Сеск Фабрегас сыграли меньше. 6 раз серб попадал в стартовый состав, 7 раз Антонио Конте выпускал его на замену.

Факты о Браниславе Ивановиче

Русский язык. Важнейший фактор для быстрой адаптации, а ведь если Мирча Луческу собирается сделать опытного серба лидером обороны, то Бано должен будет поддерживать тесную коммуникацию с партнерами по линии, с вратарем и полузащитниками на поле, да и вне его знание языка позволит быстро влиться в коллектив. Иванович точно не забыл наш язык, по крайней мере, после победы в Лиге Европы давал интервью на очень хорошем русском.

Спад. Бранислав не проходит в основу «Челси», где у Антонио Конте играют три центральных защитника, и это не прихоть итальянца: Иванович в силу возраста заметно сбавил по сравнению со своими лучшими образцами, что было особенно заметно в прошлом, провальном для лондонского клуба сезоне, когда серба не критиковали только лентяи и родственники.

Универсал. Иванович комфортно себя чувствует на двух позициях – правого и центрального защитника. Очевидно, «Зениту» серб нужен для укрепления центральной зоны, где его опыт, чтение игры, выбор позиции и уверенная игра на втором этаже очень пригодятся. Для фланга Бранислав с возрастом стал «тяжеловат», перемещение с возрастом в центр обороны – это стандартный маршрут для габаритных крайних беков. Взять хотя бы Паоло Мальдини.

Тренеры. В «Челси» Иванович поработал под руководством восьми наставников: Луис Фелипе Сколари, Гус Хиддинк, Карло Анчелотти, Андре Виллаш-Боаш, Роберто Ди Маттео, Рафаэль Бенитес, Жозе Моуриньо и Антонио Конте. С каждым из этих специалистов Бранислав находил общий язык, при каждом, кроме Сколари и Конте, был игроком железной основы.

Играл против команды Луческу. Группа «E» Лиги чемпионов сезона 2012/2013 спустя годы оказалась судьбоносной для топ-клубов РФПЛ. Массимо Каррера, будучи одним из тренеров «Ювентуса», тогда остался под впечатлением от игры Луиса Адриано за «Шахтер» и спустя четыре года пригласил его в «Спартак». А Бранислав Иванович сыграл против команды Мирчи Луческу и даже сделал голевую передачу в Донецке, где «Челси» проиграл. «Синие» тогда в статусе действующего победителя Лиги чемпионов не смогли преодолеть групповой раунд и отправились в Лигу Европы, чтобы выиграть ее. В финальном матче с «Бенфикой» Иванович выдал трюк, который впоследствии раскрутил и присвоил себе Серхио Рамос: серб забил победный мяч на 90+3 минуте.

Мнения о Браниславе Ивановиче

Анатолий Бышовец, тренер Ивановича в «Локомотиве»: «За свою карьеру я видел мало игроков, которые бы так стремительно прогрессировали. С Ивановичем работалось очень легко. Он нравственный человек, и его можно причислить к тем иностранцам, которые вызывают симпатию».

Жозе Моуриньо: «Иванович любит говорить со мной, ему нравится обсуждать со мной свои ошибки. Он не плачет. Он не примадонна. Я критикую его. Я говорю ему, что надо прибавлять. У меня нет сомнений, что ему надо прибавлять в некоторых аспектах игры, но в чем-то он может быть примером. Бутсы Ивановича нужно выставить на стенде в фойе нашей академии, чтобы юные игроки видели, что они все в крови. Мы не можем демонстрировать там его ноги, которые все в шрамах и ссадинах, но эти белоснежные бутсы, залитые кровью, станут ярчайшим примером того, как нужно отдаваться игре».

Александр Мостовой, футбольный эксперт: «Ну, придет Иванович, и что? Тем более в нашей стране, где не такие налоги, как, например, в Италии или Испании. Да, он хороший защитник, который отлично играет в воздухе, но это не тот футболист, который делает игру, забивая по десять голов. Для защитника вообще особого ума не нужно: взял, выбил мяч и все (смеется). Нам пока неизвестно в каком состоянии находится сербский игрок. К тому же, Иванович приходит не в чемпионат Италии или Испании… Иванович приходит в команду, которая претендует на титул. Увеличатся ли шансы команды? Сложно сказать, но в „Зенит“ пришел не Луис Суарес или Андреа Пирло в лучшие годы. Приходит защитник, не забывайте, еще и посреди сезона».

Константин Лепехин, экс-игрок «Зенита»: «Безусловно, это футболист уровня английского чемпионата, это говорит само за себя. Уверен, он поможет нашей команде, но у меня есть вопросы по его мотивации, и этот вопрос стандартный. Насколько мотивирован Иванович играть и доказывать — мне неизвестно. С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы — деньги. Он будет получать 5 миллионов евро в год? Я считаю, что такие деньги для любого игрока российского чемпионата — это много».

Плюсы и минусы

Плюсы:

1. Огромный опыт выступлений на высочайшем уровне.

2. Знание русского языка и знакомство с реалиями в РФПЛ.

Минусы:

1. 33 года – солидный возраст, хотя дело даже не в паспортных данных, а в том, что у Ивановича еще полтора года назад начался спад.

2. Высокая зарплата. 5 миллионов евро – это уровень самого высокооплачиваемого футболиста в «Зените» и во всем чемпионате России. Будет ли Иванович в футбольном плане соответствовать этому статусу?

Итог: не узнаешь, пока не попробуешь

Конечно, это игра в угадайку – заиграет, не заиграет. Судя по отзывам, Иванович – большой профессионал и приятный в работе и общении человек, не думаю, что он, с такой карьерой за спиной, вдруг займется дуракавалянием в России. По-моему, вопрос о мотивации отпадает, но текущий уровень Бранислава действительно должен быть подвергнут испытанию. Спад, заметный в АПЛ, не обязательно скажется в РФПЛ, где серб вполне может еще 2-3 года выступать на правах топ-игрока нашей лиги. С другой стороны, если он теряет класс в силу каких-то объективных физических причин, и этот процесс необратим, то у «Зенита» появится проблема, которая слишком дорого обходится.