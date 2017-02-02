Рейтинг зрелищности. Хороши ли топ-матчи АПЛ?

«Соккер.ру» презентует собственную систему определения зрелищности футбольных поединков и применяет ее к топ-матчам АПЛ, которые не всегда впечатляют в текущем сезоне.

Как определяем коэффициент зрелищности матча?

Система полностью прозрачна, а для подсчета всех параметров не требуется ничего, кроме поверхностной статистики и владения сведениями о том, как развивались события в том или ином поединке. Безусловно, футбол слишком многогранен и сложен, чтобы мерить его «линейкой», но общие представления о зрелищности футбольных баталий она дает.

1. Голы. Квинтэссенция футбола, невозможно смотреть футбол и не любить голы. Зрелищность в прямой зависимости от количества взятий ворот.

0 голов = 0 баллов

1 – 2 гола = 0.5 баллов;

3 гола = 1 балл;

4 – 5 голов = 1.5 балла;

6 голов = 2 балла. И +0.5 балла за каждый последующий гол.

2. Удары. Чем больше угроз воротам – тем интереснее игра. Нужно учитывать это при определении зрелищности, потому что не все удары завершаются голами.

10 ударов и меньше = 0 баллов

11 - 17 ударов = 0.5 баллов;

18 – 21 удар = 1 балл;

22 – 25 ударов = 1.5 балла

26 и больше = 2 балла.

3. Сюжетные элементы. Имеются в виду камбэки, которые никого не оставят равнодушным. Развитие событий в игре имеет огромное значение, матчи с волевыми исходами всегда зрелищнее.

Волевые победы: по 1 баллу за каждый отыгранный мяч (например, сделать счет 3:2, проигрывая 0:2 – это 2 балла).

Волевые ничьи: начиная с разрыва в два мяча, начисляется по баллу за каждый отыгранный мяч и минус 0.5 от получившейся суммы (например, 3:3 с 0:3 – это 2.5 балла).

4. Дополнительные опции. Что еще может украсить игру? Давайте подумаем.

Красная карточка – 0.5 балла.

Нереализованный пенальти – 0.5 балла.

Каждые 7 вратарских сэйвов (суммарно) – 1 балл.

Попадание в штангу или перекладину – 0.25 балла.

Гол после 85-й минуты матча – 0.5 балла. Повлиявший на исход – 1 балл.

Обе команды забили – 0.5 балла.

5. Личное мнение. Каждый смотрит футбол своими собственными глазами. Один и тот же поединок может кому-то показаться верхом футбольного наслаждения, а другого заставит плеваться или мирно усыпит. Пункты с 1 по 4 – это объективные параметры, 5-й станет отражением субъективного мнения каждого конкретного зрителя. Правила таковы: дается 1 балл, который можно прибавить или отнять от получившегося коэффициента по собственному усмотрению. Можно также оставить сумму объективных факторов неизменной или оперировать половиной балла – в плюс или в минус.

Классический пример

Чтобы было понятно, как это работает, и появился ориентир, давайте рассмотрим поединок, который все знают: «Милан» - «Ливерпуль» 2005 года в Стамбуле.

1. 2 балла за 6 голов.

2. 2 балла за количество ударов – их 37 с учетом овертайма, но минимальный норматив на высшую категорию зрелищности был сдан за 90 минут.

3. За камбэк «Ливерпуля» этот матч получает +2.5 балла.

4. +1 балл за количество сэйвов. Дудек и Дида совершили 11 спасений на двоих.

Объективный коэффициент зрелищности: 7.5. Что касается личного мнения – оно у каждого свое, хотя очевидно, что в данном случае 99.9 % зрителей выпишут бонус.

А теперь представьте, что в матче не было голов, общее количество ударов не достигает десятка, и никаких удалений с пенальти тоже нет. Это игра с нулевым коэффициентом зрелищности, во время которой захочется выколоть себе глаза.

Памятка

0 – 0.5 баллов = тот случай, когда смотреть в телевизор с футболом и на голую стену одинаково зрелищно.

1 – 2 баллов = кое-что происходит, но этого слишком мало, чтобы удержать внимание зрителя на протяжении 90 минут.

3 – 4 балла = средний матч, каких большинство.

4.5 – 5.5 баллов = зрелищный поединок. Сложно оторваться.

6 - 7 баллов = выдающаяся игра, которая оставляет о себе неизгладимое впечатление

Больше 7 баллов = нечто невероятное, один матч на тысячу!

Топ-матчи АПЛ. Проверка на зрелищность (только объективные параметры, без учета пункта №5)

Считаем коэффициент зрелищности по предложенной системе во всех состоявшихся поединках АПЛ между шестью сильнейшими командами лиги на данный момент: «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед».

1) 1 тур. «Арсенал» - «Ливерпуль» - 3:4. Зрелищность = 6.5 баллов.

2) 3 тур. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 1:1. Зрелищность = 2.75 балла.

3) 4 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 1:2. Зрелищность = 4.5 балла.

4) 5 тур. «Челси» - «Ливерпуль» - 1:2. Зрелищность = 5 баллов.

5) 6 тур. «Арсенал» - «Челси» - 3:0. Зрелищность = 3 балла.

6) 7 тур. «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 2:0. Зрелищность = 3 балла.

7) 8 тур. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» - 0:0. Зрелищность = 0.5 балла.

8) 9 тур. «Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 4:0. Зрелищность = 4.5 балла.

9) 11 тур. «Арсенал» - «Тоттенхэм» - 1:1. Зрелищность = 3.25 балла.

10) 12 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» - 1:1. Зрелищность = 3 балла.

11) 13 тур. «Челси» - «Тоттенхэм» - 2:1. Зрелищность = 4 балла.

12) 14 тур. «Манчестер Сити» - «Челси» - 1:3. Зрелищность = 6 баллов.

13) 15 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 1:0. Зрелищность = 3.75 балла.

14) 17 тур. «Манчестер Сити» - «Арсенал» - 2:1. Зрелищность = 3.75 балла.

15) 19 тур. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» - 1:0. Зрелищность = 1 балл.

16) 20 тур. «Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0. Зрелищность = 1.5 балла.

17) 21 тур. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 1:1. Зрелищность = 3 балла.

18) 22 тур. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» - 2:2. Зрелищность = 5 баллов.

19) 23 тур. «Ливерпуль» - «Челси» - 1:1. Зрелищность = 2.25 балла.

* Из 19-ти топ-матчей АПЛ в этом сезоне только 5 можно назвать зрелищными.

* В 10-ти поединках из 19-ти было забито меньше 3 мячей.

* Только в одном матче случилось более 4 голов.

* Всего лишь дважды голы на последних минутах меняли исход встречи, и это были ничьи. Победы в эндшпилях не вырывались ни разу, а ведь это то, чем славится АПЛ. Часто исходы противостояний решались в первых таймах.

* Состоялись две волевые победы и одна выдающаяся ничья, когда «Тоттенхэм» отыграл два мяча у «Манчестер Сити».

* Средняя зрелищность топ-матчей с участием клубов:

«Арсенал» - 3.9

«Манчестер Сити» - 3.88

«Челси» - 3.75

«Тоттенхэм» - 3.32

«Манчестер Юнайтед» - 3.2

«Ливерпуль» - 3