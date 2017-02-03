ЦСКА против «Спартака». Дерби, которого нет?

Армейцы Головин и Жамалетдинов с юношеской пылкостью заявили, что в «Спартак» не перейдут. «Соккер.ру» интересно, на деле дерби такое же принципиальное, как на словах?

Между ними восемь пунктов в таблице, но армейцы не считают чемпионскую борьбу завершенной, поэтому говорят о «Спартаке». Головин заявил первым: «Однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу». Жамалетдинов чуть позже повторил мысль: «Из ЦСКА в „Спартак“ не перешел бы никогда. Даже если мне предложат баснословный контракт». Но юношеские мысли о верности и предательстве – дело говорят, из «Спартака» в ЦСКА и наоборот не стоит бегать, наталкивают на размышления о взрослой роли самого соперничества.

Понятие «дерби» давно вышло из классических берегов и никогда в них не вернется. Это не просто поединок двух любых клубов из одного города. Неактуальная лобовая трактовка, да и примеров, когда соседство есть, а дерби нет, хватает. И в наличии бои «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед». Или «Реала» против «Барселоны». И это больше, чем дерби, хотя под определение не попадают. Даже война «Реала» и «Атлетико», судя по рейтингам финалов ЛЧ с их участием, не так сильно будоражит народ во всем мире, как «Эль Класико».

Да, матчи ЦСКА против «Спартака» по определению чистокровное дерби. Но высокопарные клятвы Головина и Жамалетдинова, которые заявили, что в «Спартак» не пойдут даже за большие деньги, слабо совпадают с реальным положением дел – на практике пафоса меньше, чем в теории. Ведь нет кровной вражды, идеологической, футбольной, нет Монтекки и Капулетти. Армейцы и их соседи не часто пересекались в реально жаркой борьбе за серьезные титулы в новом веке. Неужели дерби остыло? И если так, то пора отыскать причины.

За холодное дерби. Наличие более важных врагов

У «Реала» нет более принципиального соперника, чем «Барселона». Поэтому их матч полностью отвечает статусу главной футбольной войны Испании. А в России у «Спартака» и ЦСКА есть общий враг. И если объяснять принципиальность сражения Петербурга и «красно-белых» не нужно, то армейцы сами нам подсказывают ответ: «Самый принципиальный соперник? Все-таки „Зенит“. Уже говорил как-то, что поединки с питерцами – это российское „класико“. В последние годы титулы разыгрываются в основном между нами». Это слова Алана Дзагоева. Армейца, который в нецензурной форме передавал привет именно «Зениту».

И с такой позицией по главенству соперника согласятся некоторые армейцы. Питерцы как враг важнее, матчи с ними интереснее футболистам. И фанаты знают, где решается судьба титулов. Не стоит также забывать, что «Спартак» выигрывал титулы, когда ЦСКА десятилетиями не побеждал в чемпионате СССР. И наоборот – выход армейцев на вершину случился после заката чемпионского «Спартака». Также нельзя оспорить статус киевского и московского «Динамо», если говорим о врагах былого «Спартака». И сложно назвать «красно-белых» главным соперником ЦСКА прямо сейчас. Сам Гинер променял бы выход в плей-офф ЛЧ и прекращение серии Акинфеева на ничью, а может даже на поражение в одном из дерби. Когда принципиальность имеет цену и есть соперники важнее, какое ж это дерби? Разве что на словах.

За жаркое дерби. Сравнительно высокий интерес к дерби

Дзагоев или его коллеги из «Спартака», которые понимают важность победы именно над «Зенитом», а не над ЦСКА, часто ставят московское дерби на второе место по важности уже после матчей с командой Луческу. И тут они угадывают. Даже если возьмете рейтинг футбольных трансляций прошлого года, то увидите – больше всего зрителей привлек матч Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом». То есть народ смотрел футбол, когда по нему соскучился, дальше интерес спадал. Не было исключений даже для дерби, хотя вторым идет именно осенний поединок москвичей, «Спартак» - ЦСКА – 3:1.

Но чтобы вы понимали масштаб, надо добавить один факт. У весенней игры «Локомотива» и «Фенербахче» в Лиге Европы был почти такой же рейтинг, как у московского дерби. То есть россияне не бросают все дела и не мчатся к мониторам, если видят в расписании дерби. Что там, у полуфинала ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити» такой же рейтинг. А матчи «Зенита» в плей-офф ЛЧ с «Бенфикой» страна посмотрела охотнее, чем «главное дерби Москвы». Понятно, если Веллитон и Акинфеев пересекаются во времени и пространстве – обсуждает вся страна, но это проходящий скандал. Не живет футбольная Россия любым из последних матчей «Спартака» и ЦСКА, как живут обычно «Эль Класико» в Испании. Может, это связано также с фанатами и их взаимоотношениями?

За холодное дерби. Отношение групп фанатов

В сети один другого провоцировать будут всегда, по поводу и без. Нецензурная брань на стадионе – печальная традиция. А вот в новой теоретической битве при Китай-Городе победа достанется третьей стороне – полиции. Вернее, не будет никакой битвы. У современных фанатов «Спартака» всегда найдутся близкие друзья среди поклонников ЦСКА, с кем они будут драться. И посещаемость новой арены армейцев лишний раз намекает, почему холодная война не перейдет в горячую фазу в столице. Армейцы просто не соберут отряд отчаянных людей, чтобы устроить масштабные конфликты за пределами поля со «спартаковцами», которые обычно и приводят к футбольной принципиальности, замешанной на крови. И это можно приветствовать, но такие факты влияют на характер дерби.

И аргумент «Зенита» снова работает – ненависть по отношению к этому сопернику нередко перекрывает принципиальность между фанатами ЦСКА и «Спартака». Получается соревнование Москвы против Петербурга, а внутренняя московская война идет фоном. Понятно, никто не приуменьшает вес ни одного из исторических конфликтов. Но в мире, где бывший защитник «Спартака» целует эмблему ЦСКА, а фанат армейцев и пару раз игрок года в России переходит в «Спартак» после «Зенита», чтобы потом добраться до ЦСКА, это не вызывает нового взрывы в отношениях, разговор о невероятной принципиальности смотрится нелепо. Как смотрелась бы драка Федуна и Гинера – скорее найдут о чем поспорить на словах, чем устроят жаркий бой по клубному принципу. Разве что будут драться как фанаты киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста». Шутки шутками, но тут нет эскалации конфликта, и это большой плюс вообще и аргумент за прохладность дерби.

За жаркое дерби. Сюрпризы и повороты в матчах

Зато на поле весело, и разрыв по победам сокращается – «Спартак» выиграл всего на двенадцать дерби больше, счет 79:67. Победа над ЦСКА позволила приумножить успех Карреры, но до этого у армейцев было три виктории подряд. А вот дикость и необузданность тут точно искать незачем. На редкие разгромы, вроде 4:0 или 3:0, команды в новом веке отвечали частыми победами в один мяч, счет 1:0 или 2:1 – популярные итоги. Зато мировые встречались яркие, по 2:2 или 3:3 в Кубке России сыграли. Вроде бы недавно, а уже шесть лет прошло, перестрелка нужна, хорошо бы такой матч повторить – считайте заявкой на весну.

Определенно, противостояние ЦСКА и «Спартака» подарило десятки знаменитых матчей. Это плюс и преимущество, подогревающее статус поединка. Кроме того, даже непотребное игровое состояние «Спартака» не мешало поддерживать интригу – у армейцев есть серии из трех, даже четырех побед подряд, но «красно-белые» всегда пытались соответствовать и огрызаться. Сами матчи между соседями, безусловно, интересные. И именно они могут стать причиной, почему после многих сезонов, когда «Спартак» мало что значил для ЦСКА как прямой конкурент, придет пора размена победами, неожиданных поворотов. И не будет историй столкновений, травм, провокаций или судейских скандалов. Пусть будет интрига и голы – то, что люди ждут от дерби.

Мнение читателей. В каком состоянии дерби ЦСКА и «Спартака»?

Пришла пора выбрать главного соперника столичных команд: это соседи или все-таки «Зенит»? Или может двоякость столичного поединка – один из его козырей? Московское дерби по разным перечисленным выше причинам не может занять место центрального матча в России. В последние десять лет не «Спартак» и ЦСКА разыгрывают титулы между собой по очереди. А подход осторожных тренеров, вроде Аленичева или Слуцкого, не способствовал новому витку брутальной истории. Сейчас мир не сделает кувырок, если игрок из «Спартака» перейдет в ЦСКА или наоборот, пусть причин мало и, скорее всего, теперь не встретишь историю Бушманова. Но у соседей странные взаимоотношения. Им нужно подогревать градус противостояния, чтобы самим не забыть, что они враги, а не коллеги по сборной, которые дважды за сезон пересекаются в чемпионате в важном матче. Ведь очевидно, что для чемпионской интриги игра «Спартака» и «Краснодара» не менее важна, чем дерби с армейцами.

Это не тот случай, когда спартаковцы напишут ниже: главное весной – обыграть ЦСКА, место в чемпионате не важно. Легко примут поражение, если выиграют титул. Но лишь сейчас, когда впервые за много лет соседи рядом в таблице, и «красно-белые» впереди, можно перейти от шуток и подколов, вроде заявления Вернблума, что стадион ЦСКА лучше, чем арена «Спартака», к настоящей, достойной дерби борьбе. И это еще один плюс взявшего паузу сезона – после того, как Каррера унизил Слуцкого и армейцев, переиграв их 3:1, у Ганчаренко появился повод поквитаться. Молодые игроки ЦСКА прямо сейчас накручивают себя и фанатов, чтобы создать атмосферу дерби? Если так – правильно делают, ждем обещания Луиса Адриано непременно забить в ворота Акинфеева. Этому дерби нужны свежие эмоции и герои калибра Вагнера Лава. А пока интересно выяснить у фанатов ЦСКА и «Спартака», что важнее, матч с соседом или победа над «Зенитом»? Но и те, кто не болеет за эти московские клубы, могут определиться с главным матчем. Неужели вывески «Зенит» - «Спартак» или «Зенит» - ЦСКА уступят дерби в привлекательности? И честные ответы важны для понимания того, что по-настоящему ценится зрителем.