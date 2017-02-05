100 голов «Монако». Короли эффективности

После победы «Монако» над «Ниццей» и выхода монегасков на чистое первое место в Лиге 1 «Соккер.ру» приглядывается к команде Леонарду Жардима, чья крутость зашкаливает.

Промежуточные достижения «Монако»

1. Первое место в чемпионате Франции. «Монако» сумел уйти от поражения в матче против ПСЖ в предыдущем раунде и разгромил «Ниццу» вчера. Таким образом, монегаски с 52-мя очками опережают обоих своих конкурентов в борьбе за чемпионство на 3 балла.

2. Выход в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места. «Монако» выиграл квартет, в котором ему противостояли «Байер», «Тоттенхэм» и ЦСКА. В 1/8 финала монегаски встретятся с «Манчестер Сити», и не спешите записывать Гвардиолу и его дружину в победители.

3. Борьба на всех фронтах. Команда Леонарду Жардима сохраняет шансы на победу во всех турнирах: помимо Лиги 1 и Лиги чемпионов, это Кубок Лиги, где осталось сыграть финал против ПСЖ, и Кубок Франции, приготовивший монегаскам встречу с «Марселем» в 1/8 финала.

«Монако» в цифрах

- 100 забитых мячей! «Монако» и «Барселона» в прошедшую субботу первыми из представителей пяти ведущих лига Старого Света достигли впечатляющей отметки результативности суммарно во всех турнирах. Свою сотню монегаски забили в 38 матчах (каталонцы в 36-ти), таким образом, средняя результативность лидера Лиги 1 составляет 2.63 гола за игру. Выше только у «Реала» (2.88) и у «Барселоны» (2.78).

- На 51 % голов больше, чем у ПСЖ. В Лиге 1 «Монако» отправил в ворота противников 68 мячей, что в полтора раза больше, чем у гегемона и действующего чемпиона из Парижа. По результативности в чемпионате монегаскам вообще нет равных в топ-5 европейских чемпионатах, где только четыре команды, кроме «Монако», перешагнули отметку в 50 забитых мячей. «Барселона» и «Наполи» - по 55, «Реал» и «Челси» - по 51.

- 12 из 16 побед в Лиге 1 «Монако» одержал с разгромным счетом. 3:0 и 4:0 – самые популярные результаты, по три раза монегаски добивались таких успехов, дважды выиграли 4:1, по одному разу завершали матчи с цифрами 5:0, 6:0, 7:0 и 6:2.

Статистика «Монако»

По версии whoscored.com «Монако» имеет самый высокий средний рейтинг в чемпионате Франции – 7.12. Тем удивительнее, что эффективная и результативная команда Жардима не доминирует в каких-то отдельных компонентах:

- 3-е место после «Лиона» и ПСЖ по числу ударов (13.4 в среднем за игру).

- 7-е место по владению мячом в Лиге 1 с показателем 50.8%.

- 5-е место по количеству обостряющих передач (9.4).

- 6-е место по точности передач – 81.2%, в то время как у лидирующего по этому показателю «Парижа» 88.7%.

- 15-е место по числу выигранных единоборств (14.9).

И так далее. Какие бы показатели вы ни взяли – созидательные или оборонительные, не найдете «Монако» на первом месте ни в одном из рейтингов. Но эта команда лидирует в чемпионате и забивает значительно больше остальных команд Франции! Парадокс? Отчасти – да, потому что подопечные Леонарду Жардима играют на диком уровне эффективности, раз им удается извлекать из не самых выдающихся, на первый взгляд, статистических показателей такое количество голов и очков.

4–4–2. Победная комбинация

Несомненно, своими успехами монегаски обязаны переходу к классической игровой схеме 4-4-2, которую Жардим довел до совершенства. Еще в прошлом сезоне стандартом игры «Монако» была расстановка 4-2-3-1, но сейчас в подавляющем большинстве матчей португальский наставник использует тактику с парой выдвинутых форвардов и двумя линиями по четыре футболиста. Если в начале сезона Леонарду еще одолевали какие-то сомнения, то вскоре схема 4-4-2 вытеснила все остальные наработки и стала развиваться за счет повышения сыгранности и понимания маневров каждым игроком. «Монако» предстает командой с отточенным балансом в линиях и между ними, а главное качество подопечных Жардима – умение быстро находить наиболее выгодные продолжения для своих атак. Здесь-то и кроется их королевская эффективность: монегаски не знают себе равных в искусстве продвижения мяча к чужим воротам. Среднее время, затраченное на результативную атаку, количество игроков соперников, отрезаемых каждой передачей – в этом «Монако» не знает себе равных. Это то, что требует главный тренер, а успешно реализовывать идеи Жардима позволяет класс игроков и хладнокровие при реализации моментов.

20 голов Фалькао. «Эль Тигре» вернулся?

В любой истории есть место личности, и не факт, что теперешний «Монако» был бы возможен без звездного форварда в составе. После разрыва крестообразных связок и двух неудачных командировок в Англию на перспективах Фалькао многими был поставлен крест, однако Радамель оказался тем, кто смог преодолеть неудачи. 11, 6 и 1 – это количество голов колумбийца в трех предыдущих кампаниях, 18 взятий ворот в 63 матчах за три года. Сейчас Фалькао к началу февраля забил 20 в 25-ти поединках! Если невзначай заглянуть в паспорт нападающего, то выяснится, что на будущей неделе ему исполнится 31 год. У Радамеля еще есть время, чтобы побыть топ-форвардом, тем более ему нужно наверстывать упущенное. «Эль Тигре» вернулся, о чем говорят голы, а ментально сегодняшний Фалькао точно сильнее его прежней версии, до травмы и английских турне.

Прямая речь. Леонарду Жардим: «Мне доставляет огромное удовольствие тот факт, что мы смогли воплотить в жизнь все наши задумки и сейчас являемся одной из самых лучших атакующих команд на континенте. В первую очередь отмечу качество футболистов. В „Монако“ у меня целых 14 человек, которые могут успешно играть в атаке. Благодаря столь обширному выбору, удается варьировать состав и доставлять дополнительные сложности нашим соперникам. Что касается Фалькао, то вся команда сделала очень многое, чтобы он мог снова почувствовать уверенность в себе и своих силах. Всё что ему требовалось – это доверие. В итоге, сейчас мы с вами можем наблюдать того прежнего Фалькао, который несколько лет назад считался одним из лучших форвардов мира. Можно смело говорить о том, что Фалькао сейчас играет на том же уровне, что и в „Атлетико“, а до этого в „Порту“».