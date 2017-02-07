7 новых Касильясов для «Реала»

В Мадриде футбольный трансферный зуд – бан ФИФА подходит к концу, и «Реал» вернулся к поискам нового голкипера. «Соккер.ру» предлагает выбрать лучшего.

Зачем «Реалу» новый голкипер?

На этот вопрос ответ у нас с пылу-жару, слова президента мадридского клуба Флорентино Переса: «Приобретая того или иного игрока, мы должны задавать себе вопрос: каким будет доход?» Так вот - прибыль от игры костариканца Кейлора Наваса (30 лет, 18 матчей, 2.4 сэйва в Ла Лиге за матч) и испанца Кико Касильи (30 лет, 14 матчей, 1.8 сэйва в среднем в Примере), явно не такая большая, как может быть при вратаре с большей армией фанатов. Не так много денег приносят, как хочется руководству клуба.

Впервые за одиннадцать лет «Реал» потерял статус самого прибыльного футбольного бренда мира. Другими словами, на Переса косо посматривают акционеры «Мадрида», ведь статус – важная вещь на таком уровне. Как недовольны Бензема – денег не приносит, его на руках не носят, так и вратарей не считают мечтой «глорихантера». Нужен новый Касильяс – голкипер-звезда. Тем более, Навас в этом сезоне спасал в ЛЧ, но серия без поражений смазала впечатления от вратарской игры в Ла Лиге. Нет шоу – вернулись к давней идее с приобретением вратаря с харизмой и коммерческим потенциалом уровня Де Хеа. Хотя Давид лишь первый из нашего списка.

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Цена вопроса: 50 млн. евро.

Возраст: 26 лет.

Испанец уже перешел в «Реал», но знаменитая заминка с документами (по другой версии – хитрый саботаж МЮ) оставил испанца в нелюбимой Англии. Затем Давид махнул рукой на знакомый Мадрид и остался в «Юнайтед». Но причины уехать не исчезли. Команда Моуриньо не идет в зоне ЛЧ, а вратарь уровня испанца Де Хеа должен играть в плей-офф престижного турнира. Кроме того, португальский тренер выстраивает игру так, что суперсэйвы Де Хеа не на первом плане. Нет титулов, нет гарантий участия в ЛЧ, а «Реал» ждет – Де Хеа остается в числе кандидатов, хотя теперь у него больше поводов отработать контракт до 2019-го года.

Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

Цена вопроса: 50 млн. евро.

Возраст: 17 лет.

Трансфер не в стиле Переса и «Реала». Во-первых, Доннарумма, даже если вчерашний школьник вырастет в великого голкипера и звезду уровня Буффона, представляет позицию, которая не приносит столько денег после продажи футболок, как другие. Впрочем, Джиджи из-за возраста может стать популярным среди фанатов, как стал юный Касильяс. Во-вторых, «Милан» и Райола – старые, битые волки. Отдадут Доннарумму только за бешеные деньги, рекордные для голкипера. «Реалу» выгоднее сделать ставку на не настолько сенсационного, но более дешевого и опытного кандидата. Кто сказал, что о Доннарумме через пару лет будут отзываться так, как сейчас? Слишком молодой, зеленый, без опыта в ЛЧ или взрослой сборной. Джиджи – дебютант, а «Реалу» нужен современный «номер один». Доннарумма - романтический вариант усиления, но вряд ли к нему склонятся.

Бернд Лено («Байер»)

Цена вопроса: 20 млн. евро.

Возраст: 24 года.

В Италии «Реал» мог бы провести успешный захват в заложники голкипера «Дженоа» Маттиа Перина, однако молодой вратарь с хорошими оценками от экспертов в самом начале январе получил травму колена и в этом сезоне не сыграет. Это уже вторая травма связок разных колен, то есть у «Реала» в списке Перина не будет. Зато может оказаться третий по стоимости вратарь из Германии. О Бернде Лено и «Реале» говорили не раз. Он моложе португальца Партисиу – о нем надо было говорить сразу после Евро, опытнее, чем молодой француз Кардинале, известнее еще одного португальца Лопеша из «Лиона». И раз Ареолу отдали в ПСЖ, то «Реалу» в список остается Лено – он меняет эффектность на эффективность порой. С другой стороны, «Реал» вряд ли хочет дословно повторять за «Барселоной», то есть менять латиноамериканца на молодого немца.

Ян Облак («Атлетико»)

Цена вопроса: 35 млн. евро.

Возраст: 24.

Знаете ли вы, на каком месте по оценочной стоимости на известном портале «Transfermarkt» идет словенский вратарь «Атлетико»? На третьем, после Нойера и Де Хеа. Причем его контракт считают таким же дорогим, как соглашение Куртуа (хотя бельгиец, пожалуй, должен оцениваться чуть дороже). А на пятом месте идет еще один кандидат из нашего списка – Льорис. Сейчас в мире просто нет вратарей дороже и известнее, чем те, которыми интересуется Перес. Впрочем, «Реалу» будет непросто отобрать игрока напрямую у «Атлетико», хотя такая ставка может быть хорошим знаком – Уго Санчеса из «Атлетико» взяли, и Рауль перешел из школы соседей. Так что вряд ли у «индейцев» есть шанс выжить в борьбе с кастильскими колонизаторами. Поэтому Ян может стать дополнительной целью на случай отказа или проблем на переговорах с остальными и основными кандидатами.

Серхио Рико («Севилья»)

Цена вопроса: 20 млн. евро.

Возраст: 23 года.

Чтобы вы понимали особенности вратарского рынка – испанец сейчас делит шестое место по оценочной стоимости в мире. Испанский голкипер из клуба, откуда выписали себе Серхио Рамоса и не только капитана «Реала». Вратарь Рико на семь лет моложе, чем тот же Уго Льорис. Серхио – парень перспективный, ведь делает по семь сэйвов за два матча в Ла Лиге (3.5 в среднем), и это прекрасный показатель. Например, Диего Лопес – бывший голкипер «Реала» и безусловный герой «Эспаньола», собирает по 3.6 сэйва, то есть Рико почти такой же зрелищный мастер. В Ла Лиге только четыре голкипера заметно эффективнее, причем все не играют за одного из лидеров. Кроме того, Рико выступает эффективнее тер Штегена, не говоря о современном Навасе. Даже покупка Сиригу из ПСЖ не изменила позиции Рико. Странно, что итальянца вообще пригласили в аренду – Серхио хорош.

Тибо Куртуа («Челси»)

Цена вопроса: 40 млн. евро.

Возраст: 24 года.

В бельгийском кандидате все прекрасно. Играл за «Атлетико» - знаком с Ла Лигой и соперничеством с «Барселоной». Говорит на языке Варана и Зидана – франкоговорящий, то есть поймет тренера и одного из напарников в защите. Молодой и уже с хорошей вратарской репутацией. Все видели матчи «Челси» в прошлом и этом сезонах, Куртуа не посрамил наследие Чеха, лондонцы мало пропускают. Иногда защитники помогают Тибо, но когда надо спасти – вытаскивает такие мячи, как в матче с «Арсеналом». Хорош во всех фазах вратарской игры. Рослый, молодой, но опытный, ведь играл в финале Лиги чемпионов. То есть здесь все иначе, не как у Доннаруммы – Куртуа пробовал себя в еврокубках. Подходит идеально, но зачем Абрамовичу соглашаться? И зачем Тибо уходить, если «Челси» станет чемпионом Англии, а Конте создает интересную машину по сбору побед?

Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Цена вопроса: 30 млн. евро.

Возраст: 30 лет.

Свежий кандидат? Не совсем, француза – одного из самых заметных голкиперов последних лет, сватали в «Реал» и раньше. Но теперь, когда Уго решил все свои личные вопросы в Англии и заиграл как капитан «Тоттенхэма» - команды с одной из самых надежных линий обороны в АПЛ, «Реал» может вернуться к кандидатуре. В сборной Дешама Льорис тоже – формальный лидер, Зидану достаточно позвонить Дидье и он узнает даже о настроении Уго, не говоря о всех игровых нюансах. «Шпорами» управляет опытный вратарь, который провел 85 матчей в составе финалиста Евро-2016. Льорис – интересный кандидат. Не повторяет Касильяса, что хорошо, поскольку Икер в конце карьеры в «Реале» не совладал с обороной. Уго, поскольку вряд ли Куртуа побежит в «Реал» после такого сезона с «Челси», может стать тем, кого подпишет Перес.

Кто идеально подойдет «Реалу»?

Фактически выбираем лучшего вратаря мира из доступных «Реалу» людей. И прозрачнее намекнуть, что каждый футболист, не приносящий огромные деньги, клубу не нужен, уже невозможно. Перес честен, и поэтому в «Мадриде» ждите звездного, сильного голкипера со зрелищным стилем игры. Пожалуй, поскольку некоторых кандидатов будет сложно вырвать из рук других грандов, Флорентино может пойти по знакомому пути. С Леви, когда вели переговоры по Модричу и Бэйлу, всегда находили общий язык. Заполучить Льориса будет еще проще, чем полевых игроков.

И на аргумент, что Уго столько же лет, как Касилье или Навасу, Флорентино заявит, что вратари и после тридцати хороши. А сравнивать капитана сборной Франции и нынешних голкиперов «Реала» по звездности вообще нельзя. Льорис поможет продолжить экспансию французского рынка и даже потеря Бензема при Варане и Зидане не скажется. Сам Уго, наверное, будет рад такому предложению, «Тоттенхэм» не станет чемпионом Англии, ничего нового в АПЛ его не ждет. А в ЛЧ сами знаете результат «шпор». Получается, именно Льорис – идеальная кандидатура? Или только если Де Хеа и Куртуа откажутся, а на покупку Доннаруммы не хватит духу?