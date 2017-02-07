Дорогой блеф. Почему Суперлиги не будет

Перес поссорился с Ла Лигой и напомнил о закрытой Суперлиге. «Соккер.ру» объясняет, почему такие угрозы – блеф и шантаж со стороны «Реала», «Баварии» или «Ювентуса».

Что произошло с «Реалом»?

Перес вышел на тропу войны с Ла Лигой после переноса игры в Виго. Стадион «Сельты» повредил ураган – часть ветхой крыши снесло ветром. У Зидана уже был перенесенный матч с «Валенсией» из-за Клубного ЧМ, поэтому понятно, что Зинедин голосовал за проведение нового поединка без отлагательств. Даже вылет из Кубка Испании не отменит сложный еврокубковый график. У «Реала» небольшой выбор железно основных, свежие игровые проблемы, травмы… Так что «Барселона» может сократить отрыв в Эль Класико. А потом несколько осечек «Реала» на фоне усталости - вернется интрига.

Кроме того, отложенные матчи всегда давят на психику, это преимущество, которое еще надо заслужить. И хотя безопасность зрителей надо ставить на первое место, а стихия могла помешать сыграть в приличный футбол, «Реал» готов был рисковать и предлагал выходы. Или экстренный ремонт без гарантий на случай новых обрушений. Или закрытие сектора на трибунах. Или перенос поединка на другую, запасную и соседнюю арену. Перес хотел сам принять решение, но в Ла Лиге и администрации города Виго напомнили, что они главнее. В ответ услышали угрозу о создании Суперлиги, ведь «Сельта» немножко схитрила – использовала непогоду, которая позже не бушевала, чтобы подготовиться к следующему поединку.

В чем суть европейской Суперлиги?

В желании зарабатывать больше, закрытый турнир для элиты. Ведущие клубы не устраивает сравнение с другими видами спорта. Есть североамериканские лиги, где аудитория – меньше, а денег – больше. Например, возьмите свежий 51-й Супер Боул, решающий матч сезона по американскому футболу. Игра между «Нью Ингленд Пэтриотс» и «Атлантой Фэлконс» получилась уникальной, первая победа в овертайме в истории, камбэк в стиле «Ливерпуля» и «Милана», шокирующая развязка. Но финал смотрели примерно 111 миллионов зрителей, выступление Леди Гаги в перерыве – 118 миллионов человек.

А у нас есть свои примеры. Самые популярные финалы ЛЧ – от 270 до 300 миллионов зрителей. Или возьмите решающий матч ЧМ-14 между Германией и Аргентиной, который только на немецких землях посмотрело 57 миллионов зрителей, а в одной Москве – 1.4 миллиона людей. При этом весь турнир в Бразилии выдал ФИФА доход «всего» в 4 миллиарда долларов, а за время Супер Боула люди потратили примерно 14 миллиардов долларов. На билеты, еду, легальные ставки, посещения заведений и так далее. 14 миллиардов! А объем одних нелегальных прогнозов на Супер Боул оценивают в 4.7 миллиарда долларов.

В европейском футболе или в ЛЧ о таких оборотах могут только мечтать. «Реал» и некоторые другие гранды хотят создать Суперлигу, мечтают зарабатывать больше, чем все остальные, окончательно оторваться от конкурентов в своих странах и превратить международные матчи в зрелище для всего мира. И понятно, что если самые популярные клубы на радость Китаю, Индии или США будут играть большие матчи чаще – прибыль вырастет. Боссы «Ювентуса» оценивают аудиторию американского футбола в 150-180 миллионов людей, нашего футбола – в 1.5 миллиарда. Если разница в десять раз, где деньги, Зин? Вот такая у грандов логика.

Как на идею реагируют в УЕФА?

Весной прошлого года, когда тема о Суперлиге снова была на вершине обсуждения, в УЕФА выступили резко против идеи. Намекали, что именно они контролируют международные матчи европейских команд. На что клубы возразили, что им не важно, кто занимается организацией аукциона, важно, чтобы лоты продавались дороже. И когда Чеферин вступил в права нового президента УЕФА, то пришел на поле с новыми правилами игры, ведь власти пошли навстречу грандам в Лиге чемпионов по правилам отбора в групповой этап, также никто не мешает проводить Международный Кубок чемпионов – товарищеский летний турнир.

Но как только в Мюнхене или Турине очередной руководитель выступает с заявлением о Суперлиге и рассуждает о доходах - в УЕФА реагируют. Чеферин недавно заявлял, что организация Суперлиги начнет войну в Европе. То есть сразу последуют дисквалификации клубов, ФИФА в лице Инфантино будет запрещать трансферы в клубы нового турнира. Начнутся судебные тяжбы, в национальных лигах будут протесты. Если у Ла Лиги отобрать «Реал» и «Барселону», они много не заработают. Но тут важно не забывать, чей капитал в АПЛ и Серии А – американский, китайский и российский. Понятно, что все, от «Милана» до «Челси», хотят зарабатывать, а не думают о ценности национальных лиг.

Как к Суперлиге относятся в АПЛ?

Один из ключевых вопросов, поскольку англичане зарабатывают неприлично много денег на внутреннем чемпионате. Поэтому им Суперлига как альтернатива АПЛ не нужна. В этом слабое место хода Переса – многие клубы согласятся не играть с «Лудогорцами» и компанией в ЛЧ и поменять привычный турнир на новый, где грандам гарантируют участие и значительно сократят количество невзрачных соперников, но вряд ли та же «Бавария» покинет чемпионат Германии. В Германии устроят бойкот, если немецкий гранд предаст Бундеслигу.

Значит, новая Суперлига возможна не в формате чемпионата из двадцати участников и чемпионата – клубы просто не успеют всюду. На днях нами поднимался вопрос о том, почему команды АПЛ так устают и проигрывают в еврокубках – очень важные замечания по календарю, поэтому встречи руководителей пяти английских клубов («Арсенал», «Челси», двое из Манчестера и «Ливерпуль») с американским миллиардером и адептом Суперлиги Стивеном Россом в прошлом году завершились ничем. Если в США предлагают просто убрать «слабых» из уравнения, то УЕФА сделает это на базе Лиги чемпионов и не нужно никаких революций.

Напористость грандов огорчает?

В этой истории бесит появление универсального инструмента для шантажа грандами всех вокруг. Чуть что, сразу заговорят о телевизионных правах и вспомнят Супер Боул. Раздражает непонимание, что национальные чемпионаты это не только бизнес, в футболе важен также и спортивный принцип, которого нет в США. Если «Реал» и «Барселона» выходят из чемпионата Испании в пользу Суперлиги, если так же поступят в своих странах «Ювентус» и «Милан», «Бавария» и «Боруссия», если англичане откажутся от кубковых турниров, сохранят только АПЛ, и будут играть в этом новом кубке, то в европейской провинции редко увидят лучших игроков планеты.

Вот и получается, что такие клубы, как «Реал» или «Бавария», всеми силами стараются избежать достойной конкуренции – им важно, чтобы другие получали меньший кусок финансового пирога, чтобы конкуренты ослабевали. И они думают только о деньгах и будущих победах. Имеют право, но каково отношение к этому со стороны болельщиков? Разумеется, аудитория Суперлиги Европы будет больше, чем чемпионатов Испании и Германии. Но тут каждый из нас должен сделать выбор между желанием всегда видеть по два матча «Реал» - «Челси» или «Барселона» - «Ювентус» за сезон, и классическими футбольными законами, которые старше, чем американский футбол.

Почему отдельной Суперлиги не будет?

Потому что президент УЕФА прав – если бы эту идею было просто реализовать, то Румменигге не распустил бы в 2008-м свою «масонскую ложу» из четырнадцати клубов, девять лет играли бы в свой элитный футбол. В Европе нельзя применить американский подход, поскольку серьезных игроков на рынке больше, чем двадцать, при этом нет двух десятков клубов, чей статус никогда не меняется. Так что пока будет лишь шантаж на шантаже. «Манчестер Сити» могут наказать за несоблюдение правил «честной игры»? Предложат Суперлигу. Еще кого-то после испанских грандов обвинят в нарушении правил подписания игроков? Пойдут создавать Суперлигу.

Не забывайте, что шантаж на эту тему уже работал и работает. Во-первых, «финансовый фэйр-плей» для каждого свой – «Краснодар» или «Динамо» получат по шапке, а ПСЖ или МС – нет. Во-вторых, само расширения ЛЧ до 32 клубов – результат угроз выйти из-под эгиды УЕФА. В-третьих, в прошлом году добились изменения правил ЛЧ, теперь представителей топовых лиг будет больше, дополнительные гарантии выданы, лишь бы не разбежались. Еще один виток конфликта с учетом политической слабости нынешнего президента УЕФА - «Реал» с «Баварией» выторгуют отсутствие в ЛЧ неизвестных в Китае клубов.

С другой стороны, если в России или любой другой стране Европы интерес к «Реалу», «Барселоне» или «Манчестер Юнайтед» заметно выше, чем к «Севилье», «Атлетико» или даже к «Манчестер Сити», какие реальные аргументы в пользу отказа от обновлений, приносящих прибыль? Суперлиги не будет, но в Лиге чемпионов ждите перемен. Уже сейчас групповой турнир отчасти превратился в формальность и осенью «Барселона» и компания дурака валяют, легко выходя из групп. Хорошо бы придумать, как заставить их играть с большей отдачей. Возможно, отменят «путь чемпионов» и будет больше сложных матчей.

Но клубы будут пользоваться методом Переса, топать ногами. Ведь с финансовой стороны они правы. «Барселона» в идеальном для себя сезоне заработала чуть больше десяти миллионов евро чистой прибыли после уплаты налогов. Команда, проигравшая на днях финал по американскому футболу – сто миллионов долларов, при обороте, связанном с финалистами в 2.3 миллиарда. Разница очевидная, но надо думать, как объединить получение прибыли и сохранить привычные правила футбола. Иначе дойдем до игры без офсайдов, как предлагает ван Бастен, чтобы понравится новым фанатам из Сингапура или Канады.