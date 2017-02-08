Венгер готов к «Баварии»

«Соккер.ру» собирает мнения и аргументы в пользу ухода или продолжения работы Арсена в «Арсенале». Пора определяться, ведь впереди – развязка нового сезона.

Мнения о будущем Венгера

Вильям Галлас: «Возможно, пришло время, когда в конце сезона надо что-то менять. Мы не можем забыть того, что Венгер сделал для клуба. Он проделал очень хорошую работу, поэтому иногда очень трудно взять и уволить такого специалиста. Но игроки нуждаются в трофеях».

Тьерри Анри: «Не считаю, что Венгер должен уйти из „Арсенала“. Должен ли он поменять тактику команды или что-то в своей работе? Не знаю, захочет ли он этого. Ему приходится тяжело, ведь это психологическая работа, психологическая проблема, которую непросто решить. Команде чего-то не хватает».

Диего Форлан: «Год за годом „Арсенал“ не может выиграть чемпионат. Они не могут продолжать в том же духе, пока Венгер не решит уйти. Должны произойти изменения в психологии клуба, а это идет от тренера. Если не получается, нужен новый тренер. Ведь когда „канониров“ называют претендентами на чемпионство, люди смеются, потому что не верят в это».

Арсен Венгер: «Когда я покину „Арсенал“, надеюсь, клуб выиграет Лигу чемпионов, и каждый год будет побеждать в АПЛ».

Получается, сам француз выигрывать уже не собирается?

Клуб-побратим «Спартака»?

Красный и белый в клубных цветах, и та же «езда по кругу» от начала до конца сезона. Только один пункт отличается в историях из Москвы и Лондона. У «Спартака» часто новый тренер и с этим связанные надежды, а у «Арсенала» сначала фанаты вывешивают баннеры, где написано о вере в Арсена, а ближе к концу сезона – иногда уже в феврале, как после «Челси», достают из карманов старые флаги и бумажки с надписью: «Венгер – уходи».

Окслейд-Чемберлен даже умудрился «лайкнуть» пост с призывом фанатов «Арсенала» об отставке Арсена. Позже заявил, что получилось случайно, извинился, конечно же. Но не случайно истории мучений уже добрых лет восемь. Как знаем, сезон для «Арсенала» в плане чемпионской борьбы закончен. Осталось не вылететь из топ-4, хотя тут с каждым годом станет сложнее, ведь МЮ – шестой, а характерности у них на поле больше, один Златан чего стоит. В Лиге чемпионов «Арсенал» ждет кровожадная «Бавария», и если «канониры» сыграют, как на «Стэмфорд Бридж» - результат окажется привычным для Венгера.

Свежие новости о будущем Венгера

Говорят, боссы клуба выдадут Венгеру на подпись двухлетний контракт до матчей с «Баварией» - будет своеобразных козырь. Или якорь на шее? Ведь недавно было заявлено, что Аллегри встречался с представителями «Арсенала». Еще раньше с дочкой приезжал в Лондон якобы на экскурсию, отнекивался от возможности возглавить «канониров». А вот вести о новом контракте Венгера много месяцев противоречивые, что плохо сказывается на команде – «на чемоданах» Алексис и Озил, и их решение будет зависеть от итогового выбора Арсена.

Причем еще непонятно, в каком случае звезды уйдут, а в каком - останутся? Никто не ставит под сомнение успехи былых лет, и стильность прежних игровых схем Венгера – не так тактически, как по характеру и темпераменту. Работа с передачами и мобильностью игроков всегда проделана до конца, но стоит посмотреть на прессинг или оборону – бардак годами. И если некоторые фанаты «Арсенала» сейчас выступают за сохранение за французом его поста, то параллельно должны признавать, что согласны проиграть «Баварии», «Тоттенхэму», «Челси» и многим другим. Команда, которая не может остановить проход Азара, никогда не остановит фаворитов ЛЧ.

Почему Арсен должен остаться

- знает клуб, команду, хорошо понимает требования руководителей, которым важны доходы, а не трофеи. Привык к призывам его уволить, всегда плевал на мнения фанатов «Арсенала», если они не соглашались, что участия достаточно;

- парадокс истории Венгера – «Арсенал» умеет играть на высоком уровне, у команды феноменальные статистические показатели, иногда лучше, чем у «Челси» и остальных лидеров АПЛ;

- Венгер может указать на удачные отрезки и это послужит аргументом продолжать, ведь есть миф об особенном «стиле Арсена», хотя тактически его команда никогда не выделялась и не была примером для копирования;

- потому что Арсен выгоден руководству, если этим летом подпишет контракт и удачно продаст лидеров – Санчеса и Озила, купив взамен не самых дорогих игроков. Новый тренер потребует большего;

- Венгера надо оставить, чтобы у соперников не упали математические шансы на чемпионство. Пока сезон начинается с понимания, что «Арсенал» сам себя исключит из гонки – в Манчестере, Ливерпуле и других клубах Лондона все счастливы;

- фанаты, которые за Венгера при любых обстоятельствах, объяснят вероятное продолжение сотрудничества страхом развалить клуб, будут вспоминать Фергюсона и МЮ, не учитывая, что «Арсенал» по стилю и структуре игры скорее как «Барселона», а такие команды легче переживают смену наставника, чем клубы-воины.

Почему Венгеру пора уйти

- потому что перестал побеждать в решающий момент, а все самые знаменитые разовые успехи последних лет не приводят к логическому развитию – команда удачно играет отрезками;

- «Арсенал» Венгера сильнее зависит от персоналий – Чех, Мустафи, Касорла, Санчес или Озил, чем от тренерской руки, тактики или новшеств, ведь с последними не заладилось;

- разница между готовностью игроков и тренера в результате всегда сказывается, это не «Арсенал» слабый, а тренер не может ничего нового представить и выручить;

- четыре сезона подряд Арсен тратит больше, чем получает за продажи игроков – за столько лет можно создать новую команду, состав менялся – результаты оставались;

- один трофей Венгера обходится «Арсеналу» в 47.6 миллионов евро покупок игроков (у Фергюсона показатель – 16.1, у Моуриньо – 55.2 млн. евро), то есть чего-чего, а экономии на игроках нет, скорее Арсен не может создать команду из им выбранных и недешевых игроков, вроде Джаки;

- неумение воспринимать критику и реагировать на нее изменениями в команде. Давно не было, чтобы Венгер признал свои поражения, но при этом не озвучил сразу же ряд причин – читай, оправданий;

- все соперники изучили слабости Венгера, проиграть ему может разве что новичок в АПЛ, и то – Конте быстро исправился. Лучшим командам лиги «канониры» не соперник на длительной дистанции;

- против тренера говорит конечный результат, попадание в ЛЧ – замечательный аргумент в пользу призовых для «Ростова», но «Арсенал» достаточно тратил на новых игроков, чтобы не проиграть «Лестеру» в сезоне, когда титул был рядом;

- Венгеру не верят элитные игроки. Если раньше из клуба убегали футболисты уровня Анри, то теперь подобные мастера даже не будут рассматривать работу с Арсеном. Какой Гризманн в «Арсенале»? Тут бы Ройса поломанного убедить. Даже игрок разрушения, а не атаки Канте дважды отказал Венгеру, и пошел в «Челси»;

- в силу возраста Арсен обречен на уход – сейчас, через год или два. То есть если «Арсеналу» суждено скатиться, то это произойдет. Но если француз остается, то время для умной перестройки будет потеряно, старый наставник изменить команду даже после логичного усиления многих линий не сумел;

- есть интересные кандидаты на продолжение работы легендарного француза, вроде Диего Симеоне. Ни один новичок не сможет гарантировать чемпионский титул, но ставка на проверенного Венгера давно не работает, а изменить себя на седьмом десятке крайне сложно, скорее всего – невозможно.

Объяснять неудачи Венгера сложностью чемпионата можно было бы, не будь у него отличных шансов стать первым. Вот только «Арсенал» несколько раз упускал хорошие возможности за последние годы. Для клуба Венгер – тренер невезучий, но для себя – невероятно удачливый. Например, если получит новый контракт и пройдет «Баварию» - снова год сможет кормить мечтами о титуле. А на самом деле аргументы в его пользу завязаны на прошлом «Арсенала». В будущем клуба Арсена точно не будет, но расставание долгое и утомительное, его искусственно оттягивают.